【《魷魚遊戲》大惡人】許成泰精通俄語　放棄47萬年薪做演員

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》最近熱爆全球，劇集已連續5日在平台的全球電視節目排行榜中稱冠，更連續7日佔據美國排行榜榜首，劇集亦帶挈參演演員人氣急升，其中男星許成泰就憑黑社會大佬的角色令觀眾留下深刻印象，外型粗獷的他原來精通俄語，更曾在大企業工作，但他後來為了實現夢想而放棄豐厚年薪，開始演員之路。

現年43歲的許成泰畢業於釜山大學的俄語及俄羅斯文化系，曾於大型跨國企業的海外營業部工作，負責俄羅斯市場營業，他離職後轉到造船廠工作，但其實他早於就讀高中時便因為崔民秀在劇集《沙漏》中的演技而夢想成為演員，他於2011年以34歲之齡參加SBS電視台舉辦的演員選秀節目《奇迹的選拔賽》，他放棄年薪逾7,000萬韓圜（約47萬港元）的工作，更由1,100尺的愛巢搬到狹窄的個人套房，即使要將保單解約和用盡積蓄，但妻子依然十分支持他尋夢。

他出道後曾在逾60部電影中飾演小配角，至2016年於電影《密探》中因為被宋康昊掌摑的戲份而成名，及後於電影《犯罪都市》、《南漢山城》及《騙中騙》中的表現亦受到觀眾肯定，2018年在電影《明堂》中客串演出，其後亦有份演出電影《機密行動：我們的辭典》、劇集《異夢》及《怪物》等，最近他在《魷魚遊戲》中飾演大惡人「張德秀」，人氣急升，而他最近就忙於拍攝由鄭雨盛製作、孔劉及裴斗娜的Netflix科幻劇《寂靜的大海》，他將飾演韓國宇宙航空局支援隊的科長金才善（音譯）。