爆大冷！「尚氣」劉思慕獲提名《People》「最性感男士」

美國名人雜誌《People》舉辦的年度「現今最性感男士」賽果即將公布,而網民投票的部分則已開始接受投票至10月7日。今年雜誌將網選分為20個組別,其中包括最性感新手老竇、最性感奧運選手以及最性感漫威男星等。其中曾被網民批評樣衰的「尚氣」加拿大籍華裔男星劉思慕(Simu Liu)都有獲最性感漫威男星提名!

除了Simu之外,「寒冬戰士」施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)、「蜘蛛俠」Tom Holland、「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)等超英影星都有獲提名。查實自漫威公布首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角由Simu擔正之後,都有部分網民表示不滿。不停於社交網留言批評他樣衰唔配做主角!經過網民一輪狂轟留言後,Simu亦有發文表示要問Siri:「我真的很醜嗎?」

此外,韓國男子組合BTS(防彈少年團)的大熱歌曲《Butter》則提名最性感夏季歌曲。而今年於東京奧運會上勇奪金牌的英國同志跳水選手戴利(Tom Daley)提名最性感奧運選手。而《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)英籍亞裔男星Henry Golding與史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)的美國諧星老公Colin Jost等則爭最性感新手老竇。

今年網選亦有最性感打疫苗自拍一項,澳洲男星曉積文(Hugh Jackman)、威廉王子(Prince William)、狄維莊遜(Dwayne Johnson)等都有入圍。