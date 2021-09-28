爆大冷！「尚氣」劉思慕獲提名《People》「最性感男士」

美國名人雜誌《People》舉辦的年度「現今最性感男士」賽果即將公布，而網民投票的部分則已開始接受投票至10月7日。今年雜誌將網選分為20個組別，其中包括最性感新手老竇、最性感奧運選手以及最性感漫威男星等。其中曾被網民批評樣衰的「尚氣」加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu）都有獲最性感漫威男星提名！

除了Simu之外，「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、「蜘蛛俠」Tom Holland、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）等超英影星都有獲提名。查實自漫威公布首部華人超英片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）男主角由Simu擔正之後，都有部分網民表示不滿。不停於社交網留言批評他樣衰唔配做主角！經過網民一輪狂轟留言後，Simu亦有發文表示要問Siri：「我真的很醜嗎？」

此外，韓國男子組合BTS（防彈少年團）的大熱歌曲《Butter》則提名最性感夏季歌曲。而今年於東京奧運會上勇奪金牌的英國同志跳水選手戴利（Tom Daley）提名最性感奧運選手。而《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）英籍亞裔男星Henry Golding與史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）的美國諧星老公Colin Jost等則爭最性感新手老竇。

今年網選亦有最性感打疫苗自拍一項，澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）、威廉王子（Prince William）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）等都有入圍。