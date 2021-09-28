黃庭鋒靠台慶獎金升呢做業主　單位睇盡濕地公園美景

無綫節目《我要做業主2》請來黃庭鋒任嘉賓，分享上車心路歷程，於2018年台慶幸運地獲得100萬元巨獎，當中有51萬元現金及49萬元禮品，本來有意將獎金送給兩老作為澳洲旅行使費，不過最後父母提議他作為首期買樓，最後於2020年成功購入天水圍一個新樓盤。黃庭鋒升呢做業主，他透露入市經過：「咁啱有次我哋行過去睇樓，媽媽嗌去望望，我又冇話好大慾望……見環境唔錯，又保育，又濕地公園。自嗰次之後，佢隔兩日就同我講一次，話筆錢不如唔好嘥咗擺喺度，不如用嚟畀首期上車……嗰吓叮一聲，係喎！」考慮了2、3個星期後，黃庭鋒決定入市！

提到個人理財方面，黃庭鋒說：「媽媽好細個就同我講要儲錢，畀咗呢個概念我，同埋我唔係好大使。（收入有幾多成用作儲蓄？）我會儲一半，到我郁嗰筆錢時決心又唔係好大，擺喺銀行覺得好穩陣，所以冇好急切去做呢樣嘢，但後尾發覺一味去拖就上唔到車，一諗又會拖多1、2年，總會有啲想法令整件事慢咗落嚟，又唔係亂咁使，有咗部署就要決定果斷，當你覺得呢個係正確選擇時，就應該去做。」

節目中去到黃庭鋒的單位內參觀，單位有露台飽覽濕地公園美景，他興奮地說：「從來冇試過住嘅地方係有露台，我覺得Dream House要有個露台，媽媽每次同我講全香港得一個濕地公園，你就住喺呢度啦。可能主持過《香港原味道》，對慣咗大自然，呢個環境幾適合自己；加上呢度嘅玻璃唔會反光，係用嚟保護啲雀仔，成個概念係好好。對於我嚟講就係環境至上，你喺都市做完嘢返嚟，喺呢個環境完全可以放低工作嘅感覺。（覺得有升值潛力？）有睇過呢度出租都差唔多要萬二蚊，佢嘅潛力係幾大，覺得會一路升上去。」