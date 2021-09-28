在香港，麵店猶如便利店一樣，總有一間在附近。如此大競爭，看以一碗簡單的麵食都要花心思製作，近日有新推本地、日本和台灣的麵食登場，無論是本地米線、日式拉麵或台式麵食，都令人再三回味。

新派米線

香港人熱愛食米線的程度唔講得笑，經常在街頭聽到吃幾辣和食咩配菜，不過大多以麻辣湯底為主，元朗新開的米線風雲，標榜結合不同派系再加入自家秘方創作的新派米線，除了四川麻辣湯底，還有以大量雞殼、豬骨和牛骨熬煮的風雲精華湯底和惹味的老壇酸辣湯底。配料方面，有鹹香的海豐大地魚爽、軟腍的竹扎牛肉、嫩滑無骨雞和自家配搭的皇莆情（菜脯配肉粒）等多款選擇。店內的麵食不設辣度，客人可按個人喜好加入用10多種辛香料和4款辣椒提煉的秘製辣粉，挑戰自己。

夢幻藍湯

泰國菜經常選用蝶豆花用來沖泡飲品，讓其變成藍調，之後有加入不同菜式入饌，如蝶豆花米飯和醬汁等，早前於油麻地開店的Maki拉麵，店主選用骨湯和雞骨湯作主要湯底，炮製出特濃豚骨白湯拉麵、黑蒜油豚骨拉麵、櫻花蝦辛辣拉麵和味噌豚骨拉麵，還特意加入蝶豆花製作清雞湯拉麵。湯底主要為木耳、昆布和雞湯，加點蝶豆花令湯底變藍，上桌後客人可用附加的檸檬汁唧落湯底，藍色即時變紫色，視覺效果滿分，美味之餘又好啱打卡。

啖啖蟹香

憑出色的湯底和配搭，看似簡單的拉麵也可晉身星級殿堂，獲米芝蓮指南推介的多賀野拉麵，剛於沙田開設新分店，除推出全新小食如自家製蟹肉薯餅、吉列和牛芝士丸、富山白蝦和松葉蟹肉蟹籽沙律外，還因應秋日蟹肥，推出新口味的極上蟹皇沾麵，沾麵醬以松葉蟹膏、蟹肉加魚湯和蟹油製作，和拉麵一起吃，彈牙又鮮香，吃罷還散發濃濃的蟹膏味道。

拉麵主題居酒屋

心多多，又想食拉麵又想歎和食就不要錯過全新和食日式拉麵居酒屋三代目，新店是少有居酒屋主打拉麵，麵條及湯底均是即日新鮮製作，而靈魂湯底更是每日以鮮豚骨熬逾10小時而成，無添加得來又富濃厚骨香，款式方面有紫蘇燒豚梅肉拉麵、燒豚肉醬油魚介拌麵、宮崎辛稻庭等。新店對「鮮」非常重視，食材要新鮮，有源自日本的新鮮食材，加上所有食物都即叫即做，如串燒及和食等，更少有地配合專業唎酒師引入主題系列清酒，提供自助式清酒放題，讓喜歡拉麵及和食的老饕大飽口福。

期間限定辣風

喜歡食日本拉麵的對一風堂絕不陌生，品牌早前引入日本一風堂35周年特別版拉麵「極 · 辣肉味噌拉麵」，於即日至11月9日於全線作期間限定供應。全新拉麵沿用「白丸元味」的豚骨湯為基調，配搭升級版辣肉味噌醬及香港店特選的極細麵，配上自家製辣椒油及麻油，令味道更為濃香；拉麵提供3種辣度，讓嗜辣者逐級挑戰或越級挑戰亦得。餐廳還教大家先嘗一口原味，之後加入特製的「芝麻玉」，令麻香撲鼻的烤芝麻醬料融入湯底，猶如變身成中華風味的「擔擔麵」，一麵兩食，賺晒！會員更可於即日至9月29日期間憑有效之電子優惠券以85折品嘗期間限定「極 · 辣肉味噌拉麵」（先到先得，售完即止）。

台南滋味

每次去台灣，總會大掃各區夜市和小食，當地亦會因應季節來調節菜式和飲食，KiKi麵店（KiKi茶）由現時至11月30日推出以台南風味為主的滋養初秋套餐，前菜是鹹鮮辛香的芝麻魚露汁花膠章魚，主食有惹味的黑蒜豬軟骨拌麵和黑麻油雞，吃時配一杯青蘋果茉莉綠茶，清新茶香配鮮果片，酸甜開胃。

台式「牛」麵

台灣牛肉麵相當出名，無論牛筋或牛腱都咁好食，剛於尖沙咀開店的台式餐廳春禧堂，提供多款不同的台式牛肉麵，招牌的紅燒腱心牛肉麵，湯底選用牛骨、中藥和香料熬煮，配最嫩牛腱心來吃，軟腍入味。另外客人還可選擇滷水牛肚、紅燒牛筋、牛腩或集齊不同部位打造的三盛或三寶紅燒牛肉麵等，配塔香三杯雞、古早味滷水拼盤等小吃，又或是各款台式飲品，都能你挑起對台灣的情懷。