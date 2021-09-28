東冲有料到：遲到好過冇到

有關泰國開關的消息不斷更新，現時最新的說法是11月才能開關。（胡慧冲提供）

之前曾提及泰國有可能在10月開關，之後陸續傳來更新的消息，最新的說法是11月才能成事。

所謂開關，就是曼谷、芭堤雅、華欣及清邁等省府，將會採用蘇梅島現時的Sandbox計劃模式開放予旅客到訪，屆時旅客只需隔離7天（又甚至不需要隔離），現時預計這些措施會於11月1日起實施。

據了解，這些措施只是小試牛刀，整個計劃的高潮其實是聖誕和新曆新年，相信大家也很久沒有出埠慶祝這兩個大日子了，若然Sandbox計劃模式能成功的話，泰國旅遊局便會積極推動年尾有更多的通關便利措施，旅客便可享受一個熱辣辣的聖誕假期。

不過，一切都要視乎疫情的進展。執筆時泰國的確診人數已比最高峰時減少了一半，由每日23,000多人回落至現時約12,000人，按這個形勢發展下去，11月確診人數應該少於數千人吧。

與此同時，泰國政府亦不斷「谷針」，對象包括小朋友、學生及尚未打針的成年人，多個省府只要能將打了兩針的人口提高至7成便能成功開關。當然旅客到訪時也要打齊兩針，以策萬全。

若一切順利推行的話，相信11月泰國的旅遊業便能回復一定程度的正常，但若果香港特區政府堅持外國國家要清零才能提供更多通關方便的話，那麼旅客從泰國回港時仍要隔14天或21天……

不過，現時一切還是言之尚早，我們還是要等下回分解，畢竟經常會出現變數，期望會愈變愈好。

胡慧沖