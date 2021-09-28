打孖上報喜　嵐櫻井翔相葉雅紀齊做老襯

日本國民組合嵐，今年初正式休團後，隊中2名成員包括39歲的櫻井翔及38歲的相葉雅紀，今日(28日)雙雙透過官方歌迷網站發聲明，各自宣布婚訊，成為繼2019年成員二宮和也與前女主播伊藤綾子結婚後，再有成員做老襯。但2人未有公開另一半的身分，據知雙方的另一半都是圈外人，年過30多歲。有粉絲則搞笑誤會，以為偶像「男男結婚」。

櫻井翔於聲明中表示，自13歲開始加入尊尼事務所後，已過了25年。他感謝外界一直以來在工作上對他的支持，因此在40歲到來之前，作出「擁有家庭」的人生重大決定。他於2年前與女主播小川彩佳分手後，曾一度轉嗒女大學生，但戀情見光即死。他去年被爆有新戀情，更被斷正與相識逾20年的大學舊同學兼校花高内三惠子拍拖，雙雙飛到越南及夏威夷度假預支蜜月，其後更盛傳雙方已訂婚兼過大禮，但櫻井翔一直對婚訊未有回應。

而相葉雅紀則是向粉絲表示，今後將展開人生新的一步，並希望外界能夠繼續給予支持及鼓勵。入行以來緋聞不多的相葉，多年來被指有一名拍拖約10年的圈外人女友。