新登場體驗設施　2.1km賽道開跑車飛馳

對一般人而言，要擁有一輛名貴跑車並非易事，但如果只想體驗箇中駕駛樂趣的話便相對簡單！德國著名跑車品牌保時捷（Porsche）將於10月1日在日本千葉縣木更津市開設品牌體驗設施Porsche Experience Center Tokyo（簡稱PEC Tokyo），賣點係提供多個車款，讓你在長2.1公里的特色賽道上飛馳。跑車夢意猶未盡的話，意大利的「法拉利餐廳」經翻新後剛重新開業，還有德國的跑車酒店，車迷們可全方位親近喜愛的名車！

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日本．車款選擇豐富 專人陪你開車

作為全球第9個保時捷體驗設施，PEC Tokyo主打提供豐富車款任你揀的駕駛課程，分別有718、911等雙門型號，亦有運動型多用途車（SUV）的Macan及Cayenne、4門的Panamera，還有全電動車Taycan等選擇。訪客只要有駕照及先入會，便可揀選心水靚車，並接受90分鐘的賽道外及賽道上的課程，後者是在經驗豐富的導師指導下，讓你於長2.1公里的 Handling Track上享受駕駛樂趣並提升駕駛技術。而該賽道除了呈現德國紐布寧賽道的「旋轉木馬」彎及美國拉古納塞卡賽道的「開瓶器」彎等知名彎道外，更因應當地地形令賽道有高低落差體驗。場內同時提供保時捷歷代車款的模擬駕駛器，亦有餐廳、Cafe、會議室及官方精品店。 駕駛體驗每90分鐘¥44,000起（約HK$3,124）。

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德國．經典車款變身 型爆車床客房

被譽為德國工業重鎮的斯圖加特（Stuttgart），有一間與別不同的汽車主題酒店V8 Hotel。酒店分新舊兩幢，提供多種不同的客房，其中最令車迷雀躍的，莫過於26間主題客房，當中有不少家具和床都是由汽車零件製成。例如名為「LIQUI MOLY」的主題房，睡床是經典車款BMW E36，並印上德國引擎潤滑劑品牌LIQUI MOLY標誌。其他客房還有Benz S-Class W116、Jaguar XJ2.S及Wrangler Jeep等車款化身而成的睡床。酒店旁邊是展覽世界各地名車的Motorworld Region Stuttgart，亦有連參觀Benz博物館和保時捷博物館的住宿套票及駕駛體驗套票等，總之滿足各車迷所需。每晚房價€174.8起（約HK$1,591）。

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意大利．翻新車廠飯堂 感受品牌文化

提起超跑，不得不提意大利跑車製造商法拉利（Ferrari）吧。車迷除了嚮往他們的座駕，設於意大利北部摩德納（Modena）市Ferrari工廠對面的餐廳Ristorante Cavallino，亦是一大朝聖地。餐廳原本是法拉利創始人Enzo Ferrari開設的公司食堂，1950年以餐廳形式對外開放，多年來Enzo及旗下員工都在此用餐、開會、接待來賓及觀賞賽事，是法拉利文化象徵之一。餐廳經過逾2年的翻新，剛於6月重新營業，不論室內或外牆都塗上了法拉利的經典紅色，牆上則貼有法拉利車隊的歷史、相片、海報等，當然少不了品牌經典的躍馬標誌。食物方面，提供以創新方法炮製的傳統意式料理，令人回味。