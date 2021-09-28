許廷鏗幻想有平行時空　想演多啲電影

歌手許廷鏗（Alfred）為網上煲劇平台拍攝宣傳片，透露自己愛煲劇：「因為要做牙醫同歌手，冇時間吸收咁多嘢，就會煲劇，通常都係朋友介紹畀我就會睇，最多試過一日煲三、四粒鐘。」他又透露愛睇講平行時空的美劇《Counterpart》，笑言：「有個病人同我講話原來我喺診所咁認真，同幕前好唔同，都有諗如果平行時空我係剩係整牙，鄭欣宜就係我嘅病人都幾好笑，都可以拍套電影。」他又透露之前為電影客串，有機會都希望可以多些演戲。

音樂方面，他亦透露將推出成為獨立音樂人後的首支作品《佛系人生》：「做完《AH佛真．惜玩》之後有靈感。」但講到他這麼遲才出歌，今年很難追得上攞獎？他表示：「依家頒獎禮玩法多元化，唔一定因應音樂事業而做，好似上年林二汶攞咗我最喜愛女歌手，可能因為佢有做唔同部分，我冇限制今年要攞獎，剩係想出到音樂作品。」

另外，講到他擔任《全民造星IV》導師，他笑言拍到爆肝：「因為情緒波動好大，好嬲、勞氣但又感動到喊，好似精神分裂咁樣，有次喊緊時，花姐就話『你都終於大個啦』，嗰下想煎巴佢，哈哈。其實真係好好玩，我同梁祖堯係相親相愛嘅組合。」