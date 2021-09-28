曾志偉升職加「辛」：依家係咩都關我事！

曾志偉上任無綫副總經理近8個月後，日前宣布獲委任為總經理（節目內容營運），全面負責電視的主要內容營運，責任重大。他今日（28日）在將軍澳電視城出席《2021 粤港澳大灣區青少年短片大賽》記者會，受訪時被問到升職有沒有加薪？他說：「辛苦個辛，不過都開心嘅，唔係因為升職，功勞係身邊嘅同事，大家嘅工作得到認同，收視、廣告都好咗。（升職有咩新搞作？）已經有好多，依家係咩都關我事。（招攬更多人才？）其實不斷都搵緊，無論係以前嘅同事、電影都不斷搵緊，已經加入咗好多年輕人，希望培育新一代，電視亦進入咗新紀元，需要多啲新嘢，年輕人就最多新嘢。我哋亦唔係做電視咁簡單，TVB亦係世界上最大嘅廣東話內容製造者，所以需要多啲年輕人去創造呢啲內容。」

他又指製作節目會多元化進行，好似唱歌有《聲夢傳奇》、配音有《好聲好戲》、演技就有《飛越木人巷》，《飛》更有200多位同事報名參加，現正進行篩選，問到工作繁重是否壓力巨大？他說：「壓力大就梗，我都係一樣冇離開過，都係想用心做啲觀眾想睇嘅嘢，供應娛樂畀大家，依家香港生活咁緊張，大家去唔到外地，多咗喺屋企，我哋有個責任做啲好節目畀大家睇。」