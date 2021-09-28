航拍機低飛汀九橋片段疑犯法　網民懷疑機主係謝東閔

唔少人都鍾意玩航拍機，而為保安全，香港民航處對於操作無人機亦有一套安全指引，包括不得在人多及擠迫的地方上空放飛無人機系統、操作高度不得超過地面以上300呎等，不過近日有網民發現，有一社交網用戶曾上載一段航拍機在汀九橋飛行嘅片段，更一度低飛至穿過大型路牌，以及幾乎擦過巴士頂，相當牙煙。

網民即起底該社交用戶，發現用戶曾上載嘅其中一張相，與藝人謝東閔嘅影片頻道「謝東閔影像社」嘅頭像一模一樣，加上謝東閔昔日行山時亦有玩開航拍機，即令網民質疑該用戶嘅真身係謝東閔，紛紛插爆不恰當。事後有網友與該社交網用戶對質，豈料該用戶竟「惡人先告狀」爆粗反指網民多事，及後更刪走該片段，並將帳戶轉為私人用戶，而謝東閔的影片頻道頭像亦同一時間被換走，綜合這三大疑點，再惹網民質疑。

另外，有網民更翻出原來謝東閔7月時曾在社交網上載一段玩航拍機嘅片段，片中清楚可見航拍機穿過行人天橋，再低飛落屯門輕鐵站，非常貼近輕鐵車身及路軌，質疑佢「早有先例」，更有網友指單係此行為，已可能觸犯《港鐵附例》，任何人不得使用飛行物體越過鐵路範疇以致危及鐵路的正常運作，最高可罰款3,000元及監禁3個月，不過謝東閔的社交網現時已刪走有關片段。