無綫推出兒童節目版《尋人記》　梁朝偉周星馳會現身？

無綫兒童節目一直陪伴着香港人成長，為了喚起大家童年集體回憶，兒童節目主持「鐵膽」譚玉瑛、黎芷珊擔任主持的《童你一起長大了》，將於10月3日首播，節目將邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況，還原經典兒童節目環節，遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，而製作組亦花工夫炮製類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，與大家分享其珍貴回憶及經驗，順道分享近況，絕對是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

當年兒童節目孕育出不少現時已獨當一面的藝人，如梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現時分別在不同領域打拚，但據知當中有人將以「特別方式」現身，為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。日前早期兒童節目《430穿梭機》眾主持聚首無綫為首集進行錄影，找來專人為當年節目中兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，令節目增添不少回憶味道，當譚玉瑛穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，即忍不住眼紅紅，感觸表示回憶恍如飛回1982年：「《430》改變咗我一生，估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐，以前成班人一齊主持，依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」