與美國獨立歌手合作　陳柏宇挑戰英文歌勁難忘

歌手陳柏宇（Jason）一直在音樂路上尋求新鮮感，邀請不同歌手Crossover，日前就跟涉足於美國獨立音樂圈的唱作女歌手Kiri T合作，重新演繹她的作品《10,000ft.》，其MV亦同步推出，希望帶給樂迷新驚喜。

Jason坦言起初被Kiri的音樂吸引，才促成今次的合作：「因為佢啲音樂好refreshing，喺香港唔係成日聽到，加上係英文，成件事爽啲！最原先我哋係諗住將《本能寺》同《10,000ft.》Jam埋一齊，但唔係好想做到Medley咁，加上我覺得咁樣Crossover嘅話，我再去唱一啲我自己唱過無限次嘅歌又會好悶，所以就淨係唱《10,000ft.》。」

作為《10,000ft.》的創作者及原唱者，Kiri覺得今次的合唱版能帶出不同感覺，更加喜歡這個新Version︰「首先係我搵Nick彈過結他，個Feel已經有啲唔同，之後聽完Jason唱之後，又inspire到我有第二啲演繹方式，所以Jason唱完之後，我番去再錄過另外一個vocal，我依家都了解隻歌多咗。」這個行動讓Jason直豎拇指，大讚有誠意。

Jason坦言自己一直嚮往唱英文歌：「因為咬字上可以有好多唔同嘅發揮，所以今次喺Kiri眼中我開頭都咬得好緊，我本身都有一種好鍾意咬實啲字嘅感覺，但係今次本身我覺得英文字冇廣東話咁執着咬字嘅方式，反而Kiri畀到好多inspiration我，又或者引導到我去咬一種佢認為鬆啲嘅方法，令到成件事可以chill啲。」

入錄音室無數次的Jason，在今次的錄製過程中，卻發生了一件難忘事：「Kiri想我relax啲，就嘗試同我做個exercise，叫我揈下個人、鬆啲muscle，嗰一刻我心諗……哈哈！其實我覺得唱多幾次自己就會有嗰個feel。」經過今次的合作，Kiri直言有對Jason改觀：「合作之前，我以為佢好靜㗎！但係合作之後發現原來Jason係好搞笑，可能係被佢啲歌影響到個印象，我覺得佢係唱歌好叻同埋唔係點講嘢嗰啲talent，合作之後發現原來佢搞好多gag嘅，被佢呃咗！」雖然Kiri呻自己「被騙」，但兩人均期待下次再度合作，更想推出新歌，他們透露：「其實本來我哋有諗過出新歌，我哋仲哼咗差唔多成首歌出嚟，跟住發覺我哋要做完今次個crossover先，下一次寫新歌啦！」