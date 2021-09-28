黎瑞恩黎諾懿愛睇粵劇　新貴王志良林穎施獲激讚

由粵劇新貴兼文武生王志良及花旦林穎施擔綱演出、以嶄新手法構思的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，將於今年12月12日及明年2月26及27日，假西九文化區戲曲中心大劇院上演，一共三場，而汪明荃更為劇名題字。今日（28日）王志良和林穎施，聯同參演的著名老倌阮兆輝等，在銅鑼灣出席《呂》劇記者會，擔任藝術指導的羅家英及萬希泉創辦人沈慧林也出席外，一班圈中好友包括黎瑞恩、黎諾懿、薛家燕、謝寧、黎燕珊及賈思樂等更親自到場造勢！

擔任《呂》劇藝術指導的羅家英，大讚王志良及林穎施唱做的基本功不錯：「容易教。」他指今次是新編的粵劇，與傳統的粵劇不同：「古老粵劇裏面，成套《呂布傳》有好多好複雜嘅嘢，有傳統嘅做法，但新編唔能夠再咁傳統，要有啲改動，都有啲困難，好似講述獻美嘅戲，廣東戲係有傳統戲，但佢哋用咗京劇嘅獻美，表達係唔同，演繹上個感覺係好強烈。（林穎施做到？）梗係得啦，佢依家電緊人。」林穎施笑言老師教得好：「老師話源於生活，高於生活，平時都要練眼，我哋用傳統方法，依家日日揸住支香練眼神。」

王志良及林穎施感謝《呂》劇出品人彭美施給予他們機會嘗試，林穎施表示能夠飾演四大美人之一的貂蟬，感到好開心，她透露劇中有12個舞蹈員，已經開始排練舞蹈，當中包括有扇舞，她說：「台上一分鐘，台下十年功，個舞蹈編排係12個人好需要好整齊去舞動一把扇，都有難度。」而王志良早前更遠赴杭州，拜會崑曲大師林為林學習崑劇《呂布試馬》，要掌握當中功架及神韻，而10月他和林穎施會正式開始排戲。

身為嘉賓之一的薛家燕，透露在8歲時演過「貂蟬」，她笑言：「當時我要托住杯酒，隻手係咁震晒，台下好多掌聲，原來全部都係親友。」而賈思樂笑言自己雖是「半唐番」鬼仔，但其實很愛看粵劇，他說：「我係澳門人，以前成日喺澳門去睇粵劇，雖然我唔係好睇得明佢哋做乜，但覺得佢哋啲衫好靚，好色彩繽紛。」

至於黎瑞恩則指出品人彭美施非常提攜一班小朋友，她笑說：「幾時提攜吓我？」並坦言自己好喜歡粵劇：「我唱都OK㗎。」她說其製作公司最近忙於籌備幾個演出，她笑言忙完後，要好好去玩，並計劃到泰國，屆時要隔離：「個女考完試就畢業升大學，想同佢哋去泰國兩個月，玩番夠本，真係好耐冇去旅行，我嗰日去郵輪，打開個篋都覺得好開心。」

另一嘉賓黎諾懿，說粵劇這項傳統藝術，傳承是很重要，他說：「我入行咁多年，未接觸過粵劇，要搵家英哥教吓我。」其實以前他住愛民邨時，經常與媽媽在附近看神功戲，也有看過羅家英及汪明荃的演出。另外，對於黎瑞恩說早前享受郵輪之旅，黎諾懿笑言很久沒有把行李篋拿出來，笑言怕會發霉，又說不會跟黎瑞恩一起去旅行，他笑說：「我好怕困住，我哋一帶，就要帶埋個仔，如果要隔離14日，未去玩，已經變咗人乾，因為朝朝會畀個仔嗌醒。」