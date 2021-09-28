iPhone殺手！摩記新機電競芒仲拍到8K？

每逢新iPhone推出，其他牌子都習慣「避之則吉」，以免被搶Fo而影響銷量。然而近日卻有部手機卻不怕正面衝突，它就是由昔日大牌Motorola推出的全新edge 20系列，並提供高階edge 20 pro及edge 20 fusion兩個型號，前者規格唔弱，堪稱iPhone殺手。

Motorola edge 20 pro內置6.7吋Max Vision顯示屏配上OLED技術，支援DCI-P3、10-bit色域及HDR10+技術，屏幕更新率高達144Hz，達到電競手機級數。處理器用上Qualcomm Snapdragon 870，設有256GB ROM及12GB RAM，規格屬中上。鏡頭方面，搭載108MP超高像素感應器，支援Ultra Pixel 9合1像素技術、5倍光學變焦及50倍超級變焦，另備有119度超廣角及微距鏡頭，數字上足以跟iPhone 13抗衡，最重要是它拍到8K影片，相較很多對手只能拍4K領先一步。

至於Motorola edge 20 fusion因定位所限，只搭載MediaTek Dimensity 800U八核心處理器、128GB儲存空間及8GB RAM，屏幕雖同為6.7吋，但更新率降至90Hz。相機則由108MP超高像素鏡頭、超廣角+微距鏡頭及32MP前置鏡頭組成，同級中算是好強。另一賣點是5,000mAh特大電池，充電後足夠連用兩天，配合TurboPower 30快充功能，只需充電10分鐘就夠一天使用。

edge 20 pro即日起於csl及1O1O發售，而edge 20 fusion則由10月中旬起於指定特約電訊營運商及零售商門店發售。

同場加映：紅米挑機

除了Motorola，小米在這個時候亦推出入門機Redmi 10，內置5,000萬像素高清鏡頭、90Hz 6.5 吋FHD+ AdaptiveSync屏幕、MediaTek Helio G88處理器及5,000mAh電池，將會於9月30日晚上8時30分於mi.com率先開賣。