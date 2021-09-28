橙到爆！孖謝天華演出獲激讚　陳小春唔想有人淘汰

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》播出第三回公演，「大灣區哥哥」陳小春、謝天華及內地歌手布瑞吉、GAI齊齊綁上頭巾，全身橙色勁Sharp醒，一同演繹王力宏的歌曲《搖滾怎麼了》。四人被吊上半空，又坐天空船，又唱又跳，現場觀眾High爆，大會從天而降大量金色氣球，就連張晉都拿了一個扮結他彈來贈興，坐在後台的黃貫中表示：「我喜歡這個。」

陳小春及謝天華向來都是跳得之人，網民大讚小春：「小春哥的造型和唱歌的調調感覺一秒回到《鹿鼎記》的韋小寶」、「不許淘汰大灣區哥哥們的任何一個。」而陳小春於淘汰環節中坦言不想淘汰任何一位隊員，更於投票紙上寫下：「最想留下你和他」。

另外，今日(28日)51歲生日的林曉峰就獲兄弟們謝天華及張智霖為他慶生，天華更將照片放上社交平台，留言：「兄弟，生日快樂。」

而「哥哥們」的最新排位名單中，前幾名分別是言承旭、陳小春、張智霖、林志炫、熱狗、周延、李承鉉、黃貫中、張晉等。而第五回公演中，「妻子們」更會來到台上支持，當中包括張晉的太太蔡少芬、張智霖的太太袁詠儀及趙文卓的太太張丹露。