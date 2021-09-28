《怒火》全國登頂　謝霆鋒有心延續經典

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹、謝霆鋒領銜主演，於香港及內地公映以來叫好叫座，成功締造多項新紀錄，包括在港成為本年度開畫票房最高香港電影，累積票房突破2,600萬；內地亦連續28日橫掃票房冠軍，連勝紀錄為2021年眾片之冠。最新再傳來捷報，《怒火》在內地的累積票房突破13.2億人民幣（約15.9億港元），正式榮登全國港片票房冠軍，在陳木勝導演掌舵之下，製作嚴謹、規模龐大、演員出色的《怒火》獲取非常理想的票房佳績，可喜可賀！

票房登頂的同時，《怒》片目前已獲6大國際影展的評審肯定，接連入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節、紐約亞洲電影節、東京國際電影節及都靈電影節，口碑傳海外，強勢停不了！

身在北京的謝霆鋒，今日（28日）接受視像連線訪問，對該片榮登全國港片票房冠軍，他表示相當欣喜，霆鋒開心地說：「我想因為很久沒有這種帶有濃厚香港味道、拳拳到肉的動作電影上映吧！我拍電影的初心，也是因為很喜歡看香港動作電影，曾幾何時，香港電影可以走到全世界，正因為『動作』兩個字；近十年來對『動作片』的定義，都是一些充滿電腦特技效果的電影，觀眾已好久沒有看到兩個人單打獨鬥的震撼場面，致令《怒火》廣受歡迎吧。」

今次能夠大破紀錄，霆鋒坦言要感謝陳木勝導演、楊受成以及英皇電影：「首先要多謝陳木勝導演，他真的花了太多心思，我在19歲時與他合作《特警新人類》，之後陸續拍了多部電影，他教了我很多東西，喜歡看電影的人，極少數沒有看過陳木勝導演的電影，他對香港動作電影的貢獻實在太多；當然亦要多謝楊受成老闆與英皇電影，他們對電影的誠意以及不離不棄，是有目共睹的。」

戲中，霆鋒飾演的角色邱剛傲，精湛演技贏得一致好評，問有沒有考慮開拍《阿傲前傳》，讓《怒火》系列得以延續下去？霆鋒真情流露：「我們有很多想法，但是怎麼說呢……陳木勝導演已不在了，拍這部電影時，我跟自己說過，希望可以和這個導演繼續行下去，再拍更多部香港動作電影，但現在他走了，我其實有點不知所措，因為我們累積的經驗太多了，尤其是拍動作片，我喜歡挑戰比較危險的場面，不是個個導演都可以一拍即合，信任到一起去拚博一些危險鏡頭……我絕對有心將《怒火》這個系列延續下去，究竟是和誰人延續，以及怎樣延續，暫時我有一點迷失！」

在宣傳《怒火》期間，霆鋒曾親往戲院，與影迷作近距離接觸，留下非常難忘的體驗：「現在的觀眾很厲害，可能吸收太多電影及視頻的片段，變成每個觀眾都是專業的影評，甚至我們沒有考慮的情節、對白、攝影、燈光，他們都會特別提出，令我們驚覺，原來觀眾可以看得這麼細緻！」

闊別大銀幕數年，霆鋒在《怒火》的演出帶來極大驚喜，有粉絲開玩笑說要「炸掉」他的廚房，希望偶像能多接戲，霆鋒笑言大家的願望成真：「過去兩年來，我一直在看很多不同劇本，跟不同的導演交流，絕對有這個多接戲的安排，稍後落實再向大家宣布，希望未來有更多突破給大家看到！」

霆鋒希望將香港動作電影繼續傳承下去，除了當演員，問他可有意進軍導演或動作導演的行列嗎？他謂：「導演方面，現在還不是時候，或許等年紀再大些吧！我一向拍動作鏡頭，都會加很多自己意見，今次《怒火》都是，如果真正掛上『動作導演』的頭銜，就要和導演好好溝通，我不排除這個可能性。」