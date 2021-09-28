楊受成讚陳木勝不可多得：他是我認識最有修養的導演！

英皇電影歷年來拍攝不少具誠意的優質之作，今次電影《怒火》更榮登全國港片票房冠軍，英皇集團主席楊受成、英皇電影副主席楊政龍（Alex）今日（28日）受訪，對於《怒》片在內地的累積票房突破13.2億人民幣（約15.9億港元），有此佳績，楊受成表示：「《怒火》上映以來，無論在內地及香港均叫好叫座，這個破紀錄的驕人佳績，令人非常鼓舞，亦印證了陳木勝實在是殿堂級香港動作導演。」

英皇電影至少投資了陳木勝導演的6部電影，談到當年相識與合作的契機，楊受成表示：「大概30年前，經成龍介紹，認識了陳木勝導演。陳導演是我認識的導演當中，最有修養、最有禮貌的正人君子。他對工作充滿熱誠，所拍的電影票房和口碑也有不錯的成績，是我們英皇電影其中一位合作最多的導演。」

謝霆鋒受訪時曾指等了很久才有《怒火》這樣出色的劇本，能延續香港動作片的精神，市場上這樣規模龐大的港產動作電影可謂愈來愈少，因存在不少風險，起初為何願意投資？Alex表示：「香港動作片在世界市場佔有一個重要席位，但要開拍一部真正有港式風味的出色香港動作片，從資金、製作方面考量，很不容易，加上要有好導演及好劇本，陳木勝導演的才華有目共睹，他與謝霆鋒過往合作過《新警察故事》、《特警新人類》等，一導一演培養了深厚的默契，作為投資者，我對這個組合充滿信心，很自然就促成《怒火》的誕生。」