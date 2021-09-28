同樣係學霸！冼靖峰晒餅印全家福　高材生細佬惹注目

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》除咗捧紅炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）同鍾柔美（Yumi）外，打入最後5強嘅冼靖峰（Archie）出名係唱得之人，憑住歌聲同靚仔外表，俘虜咗唔少粉絲。佢日前喺社交網大晒一家人喺影樓影嘅畢業相，着上畢業袍嘅佢留言：「只係想講講其實我畢咗業了。」其實佢上年已經畢咗業，只係一直都未行畢業禮，又未攞畢業證書，呢次都係佢自己影咗先！而網民就話佢哋餅印一樣，似到十足十，顏值極高，仲大讚「全家都基因都好好」，仲將焦點放咗喺嘅細佬Aragon度，讚戴眼鏡嘅佢，外表斯文，絕對係靚仔潛力股！

身為學霸嘅Archie喺中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學工商管理學學士（會計及財務），畢業後成為MT（Management Trainee 管理培訓生），本來佢可以做專業人士，有份穩定嘅收入，不過喺佢心中仍然有一個音樂夢，所以先放棄高薪厚職，追尋自己夢想！原來Aragon同哥哥一樣，中學讀名校喇沙書院，而今年18歲嘅佢依家讀緊港大，兩兄弟都係高材生，唔知Aragon有冇諗住同跟哥哥一齊入行呢？