穗波晴瑠　巨乳按摩技師

穗波晴瑠被稱為擁有「業界絕讚之身材比例」，意思係胸部同臀部都擁有最高質素。（互聯網）

日本寫真界美女如雲，亦可以話臥虎藏龍，因為唔少女優都擁有高學歷以及專業資格，有部分甚至擁有專業技能，好似今日同大家見面嘅穗波晴瑠，除咗美貌與火辣身材兼備，仲係一位按摩技師嚟添！

最高品質

俗語有話不時不食，其實享受美食除咗講時令，仲要講埋品質先得，好似欣賞日本寫真美女咁，梗係揀個正值最佳狀態，而且身材Fit到漏嘅女優啦，今次介紹畀大家嘅呢位穗波晴瑠就係最佳人辦喇！

今年26歲嘅佢，五官端正，雙眼明亮有神，散發出一股惹人好感嘅親切感覺，同時帶有一股溫柔姊系氣息，笑起上嚟仲好有少女味道，絕對係宅男女神。至於身材方面，真係相當誘人，上圍對F奶又大又堅挺，而美臀渾圓又上翹，故被寫真業界形容為「業界絕讚之身材比例」，意思係盛讚晴瑠嘅胸部同臀部都擁有最高質素！可能有人會覺得呢個形容誇張咗啲，但係阿妹副偈確係夠火辣夠吸睛。

得償所願

佢喺上年投身寫真界，甫出道就備受注目同好評，不過佢就話初時唔係好習慣，皆因以前會着得密密實實，但係拍寫真要作性感演出，令佢有少少怕醜。咁佢入行前係做咩職業呢？原來係整體師，所謂整體師即係類似按摩推拿嘅技師，絕對係專業技能，認真厲害！

至於點解晴瑠後來走去拍寫真呢？佢坦言一直都好想喺藝能界發展，加上得到家人嘅支持，所以佢就決定去拍寫真，作為入行做演員嘅踏腳石。最近佢終於得償所願可以參與演出電視劇，喺極具話題性嘅三級劇集《全裸監督2》當中登場，希望晴瑠將來可以拍多啲好戲真畀大家睇，當然唔少得拍寫真讓人大飽眼福啦！

穗波晴瑠每次有新工作都會將消息喺社交網同大家分享，當然仲會派福利，會將拍低嘅寫真上載畀大家睇，真係夠晒貼心，粉絲梗係開心啦！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：35F-24-35