性感超索　好色女兒國

對男人嚟講身邊索女固然唔嫌多，而睇四仔更係索爆脫星愈多愈好，仲要表現出色又好色，咁先至夠好睇！好似今次介紹嘅3套作品，演出嘅脫星都係人氣十足嘅索女，而且主動又搶韁，絕對係精彩之選。

香艷搞笑

囡囡五官標致夠吸引，加埋前凸後趷嘅火辣身材，更加係冇得輸，呢套由Brazzers推出嘅《Baby Got Boobs #22》，正係以樣靚身材正為賣點，更玩盡多個情慾場景添。據片廠稱為帶畀四仔迷新鮮感，今次不但搵嚟Jessa Rhodes、Ella Knox、Giselle Palmer等6位索爆脫星演出，更以豐富嘅場景為觀眾帶嚟賞心悅目嘅官能享受，包括泳池、餐廳、廚房等，仲大玩天馬行空劇情，講Jessa Rhodes化身成女神喺天界同猛男瘋狂大戰，配合煙霧效果，真係幾有仙境味道，場面既搞笑又香艷。

質素超班

每個男人嘅口味都唔同，但係呢套由Blacked製作嘅《Black & White #19》，當中演出嘅脫星就一定啱大家嘅心水，事關Adira Allure、Kenzie Anne、Jason Luv及Avi Love唔單止人氣十足，佢哋出道前係做過成人模特兒，樣貌同身材都超晒班。雖然係零劇情，但係一眾脫星嘅主動求歡，豐富又精彩嘅床技，加上挑逗性十足嘅床上反應，已足以令大家睇到興奮無比。事實上，唔少四仔迷睇完之後都大讚有咁多模特兒級嘅脫星演出，相當養眼，令人好想一睇再睇。

王牌之作

《Club VXN》係著名片廠Vixen嘅王牌系列，嚟到最新推出嘅《Club VXN #8》，唔知又會帶畀大家乜嘢新鮮感呢？Vixen話劇情同以往差唔多，但係就搵嚟5位新人演出，佢哋係索爆Kenna James、嫵媚Eliza Ibarra、斯文Jia Lissa、癡女Baby Nicols及黑珍珠Teanna Trump，個個都有唔同嘅氣質，相信四仔迷一定搵到自己心目中嘅女神。當中當最值得欣賞嘅，非Kenna James莫屬，事關樣貌勁索嘅佢，床技更係出色，令大家睇得相當刺激。

碟評

脫星外形夠索，就足以令四仔迷捧場，但係要令人一睇再睇嘅話，精彩嘅床技絕對唔少得，而喺今次介紹嘅3套作品中，以《Black & White #19》嘅床上演出最為精彩，加上節奏明快，令人賞心悅目。如果想睇性愛場景多變化嘅話，首選《Baby Got Boobs #22》，當中嘅脫星個個有樣靚身材，睇頭十足。睇有口碑嘅王牌作品，就梗係《Club VXN #8》，拍攝質素高，加埋5位新女各具魅力，總有一個啱你心水。