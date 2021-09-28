天命之年︱李亞鵬50歲生日感悟人生

天后王菲前夫李亞鵬早前因合約糾紛被追討5,000多萬人民幣（約港幣6,013萬元），網上更流傳一段錄音，一把疑似是他的男聲說：「我們現在已經無路可走，需要怎樣我都可以，需要我跪下，需要我趴下，都可以。」雖然是非多多，不過似乎心情未受影響，更不時更新社交平台分享生活點滴。適逢昨日（27日）是他的50歲生日，他拍了一條長達5分半鐘的短片，內容是談及自己的一生，短片更有插畫及圖片說明，相當有心思。五十知天命，在短片開首，他於生日當日，在日曆上寫上「天命之年」四字外，更發文：「今天是我的生日，在知天命之年知道自己的天命，一切都剛剛好......」

在片中李亞鵬坦言探知生命的過程，是從2000年拍內地劇《笑傲江湖》開始，因為命運安排，他從一個「理工男」走進演藝圈，他亦曾感到迷茫，認為這不是他所追求的人生。他更指自己真正想走的路，「絕不是關於財富和名利，鮮花和掌聲，這個方向是心的方向，人生的方向。於是從2000年開始，決定每年只拍一部戲，在其餘的9個月裏，開始各種的尋找。」期間他又談及曾拿50萬美金（約港幣389萬元）作風險投資，創立了自己第一間互聯網公司，經營雜誌出版及影視廣告等，將自己的人生及企業連在一起。直至2006年，女兒李嫣誕生，因為她天生兔唇，故當時他與王菲建立「嫣然天使基金」，幫助同樣有此遭遇的小朋友，後來更關注教育問題，更到鄉村的書院跟小朋友慶生。