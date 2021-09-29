【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月廿三庚辰金危日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：取魚、結網、開倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

人緣運上升，親和力強，有助拓展人際網絡。

金牛座

很多事要與人交涉，保持耐性，情況將好轉。

雙子座

財運不錯，可考慮進行長線投資，有利可圖。

巨蟹座

受負面情緒影響，宜找個可靠的人助你分憂。

獅子座

待人接物應保持和善態度，說話囂張易惹禍。

處女座

獲身邊人支持，發揮團隊精神，工作快靚正。

天秤座

額外支出接二連三，理財策略需要作出調節。

天蠍座

有伴侶者要懂得尊重另一半，不應過分管束。

人馬座

有機會出席社交場合，可認識不同背景的人。

山羊座

事業運不俗，可憑工作表現為荷包增添進帳！

水瓶座

花錢意欲強，如沒必要，別帶太多現金出街。

雙魚座

忙於處理別人的事，工作安排上大失預算。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 人氣旺

（跌）雞 麻煩多

鼠

幹勁十足，敬業樂業，工作表現獲肯定。

牛

腦筋轉數快，再棘手的問題也應付自如。

虎

與人交往保持謙遜，有望得到貴人幫忙。

兔

迎來好人好事，內心有苦盡甘來的感覺。

龍

士氣低落，做事提不起勁，進度受拖累。

蛇

事業發展平穩，再努力一點，回報更多。

馬

得到別人提供有力支持，做事得心應手。

羊

工作運欠佳，易跟客戶、同事發生誤會。

猴

無風無浪，只須按部就班就能準時收工。

雞

運勢跌至低谷，令你失望的事接連發生。

狗

是日沖煞，已婚者勿给另一半太大壓力。

豬

精神不振，做事不專注，易受旁人拖累。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

家庭和睦妙法

中國傳統重視「家和萬事興」，配合牛年的適當方位及家居擺設，家庭和睦自然能提升整體家宅運。

今年辛丑牛年是非星飛臨西南方，是非星屬木，水又生木，避免住所西南方一帶放置綠色及藍色物品，以免催旺是非星，引發爭吵及是非；也應避免在西南方擺放水種植物及養魚。

今年西南方可以多使用紅色物品，又或裝上一盞紅燈長期亮着。如果睡房位於住所的西南方，也應避免用綠色或藍色的床上用品，有助減少是非爭吵。

使用手機指南針站在住所內，面向大門，便可找出大門的正確位置，如果家中大門面向西南方，代表今年是非星臨門，也較容易和家中成員出現口角，但不用擔憂，只要使用紅色的大門地氈，又或張貼紅色海報等，也可以減少糾紛。

飯廳是一家人用餐的區域，最好使用顏色柔和的圓形餐桌，有中國人團圓的意象；正方或長方形餐桌也是合適的工整設計，家人用餐時坐得舒適，有助打造輕鬆的空間，紓緩生活壓力，增進家人感情。

住所燈飾也不宜使用有銳利或尖角凸出的設計，和餐桌同樣道理，最好使用圓形的柔和燈飾，睡房也應避免尖角設計的燈管，同時採用暖色系的柔和燈光，增加家庭的溫暖感，有助家庭和諧。