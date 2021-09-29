梁漢文《哥哥》被Foul　大灣區五人組解散！

藝人張智霖（Chilam）、陳小春、梁漢文、謝天華及林曉峰在內地節目組成「大灣區五人組」，人氣持續飆升，可惜天下無不散之筵席，有網民大爆梁漢文將被淘汰，意味「五人組」正式解體，令不少粉絲大為失望。有製作單位「食住條水」，打算安排他們繼續合體亮相，以其他演出方式與觀眾見面。

5位香港藝人在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》組成「大灣區五人組」，以半鹹不淡的普通話加插流利廣東話應對，結果成功突圍而出，大受內地觀眾歡迎。5位哥哥相交相知近30載，見證彼此成長及事業興衰，「成團」後關係更見牢固，難怪早前張晉有意拉攏Chilam「跳槽」，小春即發晦氣兼扁嘴，成功令好兄弟留低。

隨着「大灣區哥哥」人氣飆升，內地不少活動及廣告商紛紛打他們主意，Chilam早前就明言會押後返港日期至明年，繼續留守內地接工作。「五人組」前途看似光明，然而剛完成第5回公演的錄影竟傳出壞消息，網上就瘋傳「梁漢文被淘汰」，意味「大灣區五人組」將正式瓦解！

對此，不少網民大感意外及可惜，認為不是歌手出身的林曉峰都有得留低，不解為何偏偏要淘汰歌藝不俗的梁漢文，甚至有網民氣結留言：「我就不會看這個《披荊斬棘的哥哥》」、「我的『大灣區』沒了」、「為甚麼淘汰梁漢文？我真的生氣了，還我『大灣區』！」

由於簽了保密協議，東網昨日（28日）嘗試聯絡Chilam及梁漢文等，惟未獲回覆。不過，據悉「五人組」將繼續合體掘金，以其他形式與觀眾見面，包括10月6日將偕張晉及寧靜等現身湖南衛視節目《小芒種花國貨之夜》，亦有製作團隊打算乘勢安排他們下月到深圳拍攝《大灣仔之夜》，以搞笑本色及急才介紹美食，初步計劃分為12期播放，看來「灣區精神」得以延續下去！

隨着《披》節目進入高潮，除了梁漢文外，不少「哥哥」亦陸續被Foul，網上瘋傳第4輪公演淘汰敖犬、劉聰、布瑞吉及黃征，第5輪公演最終淘汰瑞奇及陳輝，一度被Foul的李雲迪則成功復活！留下的20多個「哥哥」將面對更高難度的挑戰，賽事愈見緊湊。在最新一輪排位名單中，言承旭、陳小春、Chilam、黃貫中及張晉依然穩守前列。