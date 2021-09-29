荷里活性鬥士　查理辛自爆性伴超過5,000人！

「性」係好私人嘅事，但有好多荷里活名人紅星都愛「攤出嚟講」公開自己嘅性史。其中有好多巨星都會吹噓自己有幾多個性伴。例如曾患上性癮的荷里活渣男查理辛（Charlie Sheen）就曾經自爆與他上過床的女人超過5,000人！

查理辛自80年代憑《殺戳戰場》（Platoon）走紅成為一線小生之後，因名利沖昏了頭黃酒毒樣樣齊，成為荷里活壞孩子！而他出名風流成性，他曾於一個訪問中自爆歷年來性伴有5,000人。在他的性伴中不乏名人紅星，其中包括前妻「邦女郎」丹妮絲理察士（Denise Richards）以及雲露娜維達（Winona Ryder）等，而其餘性伴大部分都是妓女。2015年在美國電視節目中公開承認是HIV病毒帶菌者的他，曾被指自知有病都四處「播毒」。

除了查理辛好「性」之外，美國搖滾樂隊KISS的成員Gene Simmons性伴亦多達4,800人！據他表示大部分都是fans，而他更笑言自己冇逐一影低性伴照片，所以不可能向外證實自己有超多性伴。他說：「喺瘋癲日子裡面我冇吸毒，但就狂搞嘢。」

而與查理辛一樣出名係花花公子的荷里活影星積尼高遜（Jack Nicholson）亦是行內出名「食家」（食女專家），冇女不歡的她曾自爆性伴有2,000人！不過他就強調自己搞過的女人個個都夠合法年齡。而他更笑言曾先後搞過女友同她們的母親。

此外，英國諧星布蘭德（Russell Brand）雖然其貌不揚，不過他專食「女神級」女星。曾自爆性伴多達1,000人的他曾與多位女星包括英國超模姬摩絲（Kate Moss）、前辣妹（Spice Girls）成員Geri Halliwell、美國女星卻妮露芙（Courtney Love）以及天后Katy Perry等。而他曾吹噓自己試過一晚與9名女子上床。