太興港式美食現金券　買$1,000送$150

【特約報道】太興集團慶祝32周年隆重推出$50港式美食現金券「買$1,000送$150」優惠 (即買20張送3張)，9月29日起於全線香港太興（機場分店除外）、靠得住粥麵小館及敏華冰廳正式發售。此外，還額外加送$888優惠券小冊子，內附13大品牌20款26張優惠券，先到先得，送完即止。

港式美食現金券：(影印本無效)

•太興、靠得住及敏華冰廳 3大品牌接近100間香港分店適用

•適用於惠顧正價食品、堂食及外賣

•2年有效期

•每張禮券面額港幣五十元正，購買數量必須以 $1,000為單位

•歡迎使用Alipay、八達通、WeChat Pay消費券付款

•額外加送價值高達 $888 優惠券小冊子 (內附13大品牌20款26張優惠券，包括: 太興、茶木、靠得住、亞參雞飯、敏華冰廳、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、漁牧、夫妻沸片、小火伴士多)

1.太興外賣燒味斬料$10優惠券2張

2.太興罐裝食品$20優惠券2張

3.敏華冰廳堂食晚市$10優惠券1張

4.靠得住粥麵小館堂食晚市$20優惠券1張

5.茶木黑糖珍珠奶茶優惠券1張

6.茶木蜜糖磚塊優惠券1張

7.亞參雞飯$20優惠券1張

8.錦麗堂食下午茶餐$3優惠券3張

9.錦麗堂食半價椰汁三色冰優惠券1張

10.錦麗堂食越南滴滴咖啡優惠券1張

11.漁牧堂食半價招牌奇香雞煲優惠券2張

12.夫妻沸片堂食晚市$10優惠券1張

13.夫妻沸片堂食半價美國手切牛小排優惠券1張

14.瓊芳冰廳堂食晚市$10優惠券1張

15.稻埕飯店堂食晚市$50優惠券2張

16.餃子駅$10優惠券1張

17.餃子駅免費開胃小食一客優惠券1張

18.點煲堂食晚市$20優惠券1張

19.小火伴士多$10優惠券1張

20.小火伴士多火伴靚湯湯包一盒優惠券1張