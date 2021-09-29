新邦片世界首映禮　英國皇室接見丹尼爾格力

因疫情延期又延期的《007：生死有時》（No Time To Die）千呼萬喚始出來，周二（28日）於英國倫敦舉行世界首映禮，最後一次飾演「占士邦」的丹尼爾格力（Daniel Craig）以粉紅色西裝示人，非常搶鏡。他連同上集「邦女郎」Léa Seydoux與「新任007」Lashana Lynch齊齊行紅地氈，至於飾演性感女特工的Ana de Armas繼續穿低胸露腿晚裝，成為鏡頭焦點。

他們與新奸角Rami Malek、「秘書」娜奧美夏莉斯（Naomie Harris）、「Q」Ben Whishaw等一眾演員、以及主題曲演唱者Billie Eilish，被安排與英國皇室成員包括查理斯王儲與妻子卡米拉、威廉王子與凱瑟琳王妃會面握手。

前「邦女郎」楊紫瓊與前「M夫人」茱迪丹茲（Judi Dench）也出席捧場，「水行俠」Jason Momoa則帶住女兒Lola lolani Momoa與兒子Manakauapo Namakaeha Momoa一起現身。