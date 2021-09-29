電子消費券第2波　優惠 Again！

萬眾期待的第2波電子消費券終於快要到手，火紅紅的購物欲又再焫着！第2波消費券派發的日子撞正3日連假，真係喜上加喜，加上各大商場的「吸券」優惠亦捲土重來，要買得更盡興，當然要先做熟「功課」啦！

【最高110%回贈 + 1蚊震撼勁搶】

說到消費券優惠當然離不開回贈，V Walk 及 V city推出的第二期電子消費券連環賞，The Point by SHKP會員於推廣期內最高可享110%回贈，凡於10月1-3日買滿HK$2,000（不多於兩張不同商戶之即日消費滿HK$100或以上的發票）即可獲HK$2,200商場及指定商戶禮券，10月4日至11月30日亦有HK$1,000 禮券，同時賺取積分，累積消費最高者更可獲贈iPhone 13 Pro 128GB 天峰藍色 1部，想作大額消費的你，不妨一試。

同時，V Walk開幕2周年，特意舉辦2周年慶典，由9月29日至10月5日推出限量超荀商戶優惠，包括$1震撼秒搶、$10驚喜快閃及$80秒殺福袋等，合共推出逾12,000件期間限定優惠產品。如果一家大細嚟到，V Walk特設全新期間限定小騎士平衡「細」界，小朋友可以化身小騎士，騎着平衡車於區內馳騁，穿越五色幻彩隧道，與近1.5米高的巨型甲蟲打卡拍照。

【4重賞強勢回歸 最高200%回贈】

第一波消費券時，大家可能因為心大心細而錯失優惠良機，而美麗華集團的「MIRA消費券多重賞」10月份就加碼出擊，既有酒店客房買一送一，亦有旅遊團費折扣優惠，不能或缺的當然是商場的購物回贈啦！Mira Place商場將於10月3日、10日及17日一連三個星期日推出「好玩好賞星期天」，顧客以指定電子消費模式於任何商戶消費滿HK$500即送價值HK$700至HK$1,000的限定商場及商戶禮券組合，回贈獎賞每周加碼遞增，送出最高200% 現金券回贈獎賞！除了星期日外，由9月27日至10月31日亦可享「10%消費賞」，以指定電子消費模式消費滿HK$1,000，亦可享HK$100商場商戶禮券組合，每日名額有限，額滿後仍可獲得HK$50商場現金券乙張，數量有限，送完即止。

【即抽即賞 儲印花累消費賺獎賞】

不少商場都重力在優惠上加碼，apm除了10月1-3日以指定方式消費滿指定金額有100%消費回贈外，還有最高消費賞的HK$10,000購物優惠券優惠，最刺激是即場驚喜即場賞（於指定星期日在新地五大商場，以指定電子消費券領取平台購物消費滿HK$1,000或以上（最多2間不同商戶之即日電子貨幣付款存根）即可參加，有機會贏取豐富的潮流產品。）、日日印密密賞（會員以指定電子消費滿HK$100即可獲印花一個，累積指定數量印花即可獲贈美食優惠券）及會員專享高達2倍積分。另外，會員亦可憑指定消費及積分換領「apm咖啡市集通行証」及一折搶購超筍潮貨。