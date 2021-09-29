停工大野智送祝福　二宮和也請客賀隊友聯婚

日本國民組合嵐昨日(28日)驚喜驚投下震撼彈，成員櫻井翔與相葉雅紀打孖上齊齊宣布娶妻，各自與圈外女友拉埋天窗，婚訊震驚亞洲。嵐其餘3子今日(29日)亦透過傳媒，向2位隊友送上祝賀。

最早升呢人夫的二宮和也表示，與2人相識25載，關係如同家人一樣。出名孤寒的他，自爆在咖啡廳獲2人報告婚訊時，更不小心埋單請客。成員松本潤笑言最初也誤會他們「結為夫婦」，感到2人關係真的很要好。他又謂去年尾得知隊友決定成家立室後，感到非常開心。至於停工9個月的隊友大野智則表示，對一同出道走過20多年的夥伴結婚，感到相當感慨，又笑言2人已是大叔，要好好注意身體，與新的家人合力度過今後的人生。此外，曾與櫻井翔拍拖的失婚女主播小川彩佳，昨日於直播節目中強擠笑容，報道舊愛的婚訊。NHK電視台傳計劃邀請新婚的櫻井翔及相葉，為年尾大騷《紅白歌唱大賽》擔任主持。

另一方面，二宮和也被爆內定主演明年4月的TBS電視台「日9」重頭劇，與曾合演劇 集《貧窮貴公子》的女星多部未華子，相隔15年再合作。他3年前主演的醫療劇《黑色止血鉗》原定開拍第2季，但因有份演出的竹內涼真檔期不合而被迫取消。