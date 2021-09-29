勵志過姜濤！韓國女歌手用3招減近百磅變索女

男團MIRROR「人氣王」姜濤細個係200磅肥仔，佢用咗1年時間靠跑步，同埋齋食生果成功減磅，由大肥仔變身做靚仔，依家佢仲升呢做埋偶像，佢嗰陣減肥嘅目的，就係為咗追女仔，夠晒熱血！原來喺韓國都有個比姜濤仲勵志嘅故事，韓國女歌手池世熙喺2012年參加選秀節目，由於佢唱功了得加上獨特嘅滄桑嘅聲線，獲得評審嘅賞識，最後獲第3名而出道做歌手，但係當年24歲嘅佢以爆炸頭髮型示人，加上重達200磅嘅身形，被網民話佢似40歲「大媽」，搞到佢都大受打擊，決心的起心肝減肥改變形象，經歷幾年嘅努力之後，佢成功減咗近百磅，由「肥小鴨變身成天鵝」！減磅之後嘅佢唔再爆炸頭造型示人，望落成個後生晒，加上五官標致，搖身一變成為索女！

每日做4個鐘帶氧運動

減磅成功之後佢上節目分享佢減肥秘訣，就係靠控制飲食同埋積極做運動，仲教大家用3招減肥大法添！第1招就係每日喺健身室做4個鐘帶氧運動，有時間嘅話佢仲會去行山、打棒球、高爾夫球等，佢話雖然做高強度好辛苦，但係只要有決心長期Keep住做，將運動融入生活，咁就慢慢會習慣㗎啦！第2招就係食低熱量食物，佢話喺減肥期間減少出街食飯，盡量自己煮飯，煮啲健康又低熱量嘅食材，好似係紫菜、豆腐、雞蛋等，有時又會以雞蛋代替白飯，避免攝取過多澱粉質，佢嘅拿手菜式就係「豆腐紫菜包飯」，既健康又美味！第3招就係經常飲無糖檸檬水，因為檸檬水唔單止比白開水好飲，仲有排毒功效，係減肥恩物。而佢仲有一個令自己維持Keep Fit動力嘅方法，就係當減肥達到一定目標時，就會獎勵自己食啲高熱量食物，咁樣先有繼續堅持下去嘅動力！