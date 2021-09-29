被爆做老竇　《魷魚遊戲》男星朴海秀多謝粉絲祝福

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》最近熱爆全球，亦帶挈劇中演員人氣急升，而飾演「曹尚佑」的43歲男星朴海秀近日就迎來另一喜訊，他於2019年1月與年輕6年的圈外女友舉行婚禮，韓媒今日爆料指其妻近日誕下兒子，母子平安，榮升爸爸的朴海秀對小生命的降臨感到十分高興，事務所亦已證實消息。

而朴海秀今日透過視像接受韓媒訪問時就多謝大家的祝福：「好像收到了來自世界各地的祝福，真的很感謝，我今天來這裹之前也告訴妻子應該會有很多人送祝福。」他笑指之前已經預計劇集會受到海外觀眾的喜愛：「即使是韓國的傳統遊戲，但劇本裏有很多所有人都會有共鳴的故事，所以我相信會有很多人喜歡。」

至於李政宰亦於今日接受韓媒訪問，在劇中放棄靚仔樣的他笑說：「我真的變成了魷魚，很多人說『帽子真的不適合你，為甚麼要戴帽？』、『為甚麼要把帽子戴成這樣？』」他表示不介意放棄形象，而他花了不少心機在生活演技上，最難忘是演用舌頭舔椪糖一幕：「我那時候想『真的要舔到這個地步嗎？』，但這是關乎性命的遊戲，所以覺得很合理，我真的好努力拍那個場面。」他又指今次在劇集中只與李炳憲碰面很短時間，如果劇集會開拍第2季，希望能與對方合作。

而同樣因為參演《魷》而人氣勁爆的女模鄭浩妍今日透過社交網上載與李政宰及朴海秀在拍攝現場的照片，身穿西裝的3人向鏡頭展現笑容，氣氛融洽。