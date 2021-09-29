《魷魚游戲》鄭浩妍愛素顏　保養扮靚靠自律

《魷魚游戲》開播以來，劇中演員因演技受到關注，尤其飾演「脫北者」姜曉的鄭浩妍更因劇裏和私下的反差太大，個人社交帳號在短短10天漲粉10倍。（互聯網）

近日，Netflix熱播的原創韓劇《魷魚游戲》擁有超高人氣！劇集講述了一群人因爲各種原因參加獎金高達456億韓圜的生存游戲，劇裏的演員演技精湛，擄獲了一大群粉絲。當中就有飾演魷魚游戲67號姜曉的鄭浩妍，劇中她是一位過着坎坷生活的「脫北者」，期望贏得比賽賺錢後，用錢帶家人逃離朝鮮。因爲角色設定是窮困潦倒的人，因此鄭浩妍在劇中總是以蓬頭垢面形象示人，將「脫北者」冷酷孤僻的個性表演得淋漓盡致，演技一點都不離地，圈粉無數。然而現實生活中，她是一位全球排名Top 50的超模。早在時尚圈就非常有名，2013年在韓版《Next Top Model》第4季獲得亞軍，以一頭招牌紅髮和176cm的高挑身材橫掃時尚圈，還經常為高級時裝品牌走秀。

私下穿搭清爽利落

鄭浩妍私下的穿搭清爽利落，加上她的高級厭世臉，有種帥氣的獨特風格。觀察她的私人社交帳號，幾乎都是素顏，而且日常也都是休閒與舒適穿搭爲主，通常是寬鬆的衣服搭配球鞋。除了運動服，她也喜歡穿着寬鬆的牛仔單品，用牛仔褲搭配不同風格的上衣，有圓扣寶藍色外套和無袖白色毛絨針織上衣等。雖然是模特兒的穿搭比較挑人穿，但有一些搭配還是值得借鑑。

長期規律運動

鄭浩妍能夠躋身全球Top 50超模行列，當然擁有衣架子身形。身高176cm的她，不但擁有20英吋螞蟻腰，更有一雙及逆天長腿。高瘦美的她曾在節目上公開自己的瘦身方法，就是每天做運動，更會安排規律的運動模式，例如跑步、瑜伽等，讓自己持續保持纖瘦。另外又會配合芭蕾舞和Pilates去鍛煉腹部和腿部肌肉線條，因此不難發現她雖然纖瘦，但卻擁有緊實均勻的線條。

6時後禁食

鄭浩妍也會偶爾因為稍稍吃多了而令體重上升，這時候她就會積極執行自斷食減肥法，下午6時後禁食（以30天為一個循環）。

運動以外，鄭浩妍沒有節食，但飲食上很自律。早上多以沙律及清淡食物為早餐（尤其愛吃三文魚沙律），而且會大量喝水去促進代謝，排走身體多餘水分。如發現自己因稍稍吃多了而體重上升，她會積極執行自斷食減肥法，下午6時後禁食（以30天為一個循環），讓體重快速回落至理想磅數。

保養有法

經常要拍廣告和上鏡的她，也曾於訪問中承認自己有東方女孩的水腫煩惱。遇上這種情況，她會借助保養油，在耳後、下顎、後頸、眉骨位置作定點揉壓和推位按摩。如果水腫較明顯的話，更會用按摩棒加強虎口處穴道的按摩，便能大為收效，顯著消腫。另外除了工作以外，她私底下絕少化妝，平日也特別着重皮膚補濕，愛搭配乳霜作深層補水，或以蘆薈面膜紓緩敏感不適，是個不折不扣的簡約護膚信徒。