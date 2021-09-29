自己打自己！吳京凌厲「起雙飛」內地預售票房破1.5億

10月黃金電影檔期即將來臨，內地有唔少新片上映，票房大戰一觸即發！內地動作巨星吳京主演嘅兩部電影《長津湖》和《我和我的父輩》，同時於9月30日喺內地上映。《長》片依家喺內地預售票房領先，截至尋日（28日）晚上11點，已有逾9,790萬元人民幣（約1.2億港元），而《我》片嘅內地預售票房則逾3,780萬元人民幣（約4,557萬港元）。兩部戲已經佔據預售票房前兩名，合共逾1.3億人民幣（1.56億港元），而兩部戲預售票房有距離，因為各自嘅排片量、即係場次數量唔同，《長》片嘅排片量係高，不過喺「自己打自打」情況下，成績依然咁好，真係畀佢玩晒啦！

《長》片由吳京同易烊千璽主演，兩個人氣王鬥戲，當然備受矚目，唔少網民都睇好有望打破同樣由吳京主演嘅《戰狼2》！《戰狼2》喺2017年上映時，內地大收逾56億人民幣（約67億港元）票房嘅紀錄，至今依然係中國電影票房總榜第一位！不過就算《長》片破唔到紀錄，吳京都好明顯係10月黃金檔期嘅大贏家！

到底有冇P圖？

至於《我》片係由吳京聯同章子怡、徐崢及沈騰，一齊擔任導演兼親自演出，吳京喺社交網晒出佢哋4位導演搭晒膊頭影嘅合照，其中唔望鏡頭嘅沈騰成功搶鏡，有網民就質疑沈騰顏值太高，問係咪有P圖？吳京就話唔知道：「我想說臉是我生活中的臉。」而徐崢就回應：「這張照片章子怡肯定沒P過！」