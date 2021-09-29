影后愛亂噏！珍妮花羅倫絲自爆洗手盆屙尿

奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）出晒名口臭愛亂噏，曾因多番失言而飽受外界「插爆」！

珍妮花向來講嘢冇保留，曾於MTV新聞節目受訪時自爆曾多次於洗手盆內痾尿。認真唔合衞生兼夾自私！她說：「我喺洗手盆內痾過尿。當兩個女仔入廁所入面，總有人會用洗手盆痾尿。」之後她愈講愈興奮：「其實我鍾意用洗手盆（屙尿）。一個人就可以等，但如果等嗰個係我，我就會去洗手盆『搞掂』。」洗手盆當「馬桶」之外，珍妮花仲嫌唔夠核突自爆平時去完廁所後唔會洗手！

除了自爆如廁核突嗜好之外，她曾接受英國傳媒訪問時將吹襲美國德州以及佛羅里達州的颶風，怪罪於選特朗普（Donald Trump）為美國總統的選民，因而被批評她抽錯水兼「腦殘」，認為她將天災與政治立場扯在一起太愚蠢。

此外，珍妮花曾在美國雜誌《Vanity Fair》舉辦的派對上竟然用「強姦」來開玩笑，當時她在派對上遇到傾慕已久的導演阿方素古朗（Alfonso Cuaron），可能見到偶像太興奮語無倫次，竟然狂叫然後上前表示：「我見到你就忍唔住發出如被人強姦嘅叫聲！」雖然她企圖打譬如來搞笑，但就因言論而惹來不少人反感，指她就算是開玩笑都不應該用強姦來講笑。而有次她宣傳電影《紅雀特工》（Red Sparrow）時，無厘頭大爆自己的性生活。她說：「其實我唔鍾意搞嘢，我就係嗰種只會吠而唔咬人嘅狗，我成日將『何B仔』掛喺口唇邊，好似對男人好有欲望，但當我回顧我自己嘅性愛經驗時，事實上我只係同自己男友發生關係。我其實唔係成日做愛，而且我對男人嗰度有潔癖，最好佢哋要接受STI測試（梅毒與愛滋病血清測試），『何B仔』係非常危險嘅！」

其實珍妮花年少時已愛吹水，她曾在一清談節目中被主持人踢爆讀中學時期已連續兩年被學生選為「最多嘢講的學生」。」