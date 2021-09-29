木傢俬舊變新　揀油最重要？

木傢俬使用一段時間後，例必會出現花痕及污漬，今集《自己屋企自己救》就嘗試翻新木傢俬！

今次會先用砂紙打磨木椅表面，磨掉表面的光油及污漬，再用松節水稀釋磁漆，最後為木椅髹上油漆。實測發現，磁漆氣味頗濃烈，不過髹油過程不算困難，唯一要留意是油掃有時候會脫毛。整體效果可以接受，比翻新前美觀，但細心觀察仍然發現掃痕及瑕疵。

五金工具專門店木藝專家樂儀表示，以油漆翻新木傢俬屬於較老式的方法，而磁漆亦較適合用於金屬表面。正確翻新木傢俬，第一步就需要用較粗的砂紙磨掉刮痕及本身的保護漆，如果翻新大範圍及大型傢俬，建議使用砂紙機，比使用砂紙方便得多，清理灰塵及木屑後就可以開始上油。除了磁漆，近年較流行髹上Danish Oil（丹麥油），特點是可以保留傢俬原有的木色及木紋，Danish Oil有深色、淺色等不同色調，可以因應不同需求選擇。

樂儀指Danish Oil另一特點是毋須稀釋，以油掃或布料順木紋塗上木傢俬表面即可，視乎顏色，可以髹上1至3層，每15分鐘即可抹上另一層，而完全風乾就需時24至72小時。Danish Oil可以為木傢俬提供基本保護作用，而且亦有具備防紫外線及防水效果的戶外專用版本，以及用於木桌和木碟的食品級木油，適合不同類型的傢俬。