Ian望「鏡騷」加場啟發粉絲：唔係浪費時間追星

組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（29日）現身中環新車發布會，大批Hellosss（Ian粉絲䁥稱）到場支持，身穿藍色西裝的Ian出現時，粉絲大嗌「好靚仔、好型、好可愛」，並支持他的新歌大叫「《搞不懂》我愛你」。Ian看到近200萬新車時即雙眼發光，表示自己超級鍾意車，由細到大都好鍾意速度感，故特別愛跑車，覺得電動車是新世代產物。他又說自己無特定Dream Car，笑言是「Dream好多Car」現時只有一部車代步，都想第日車房有機會有其他車。

提到MIRROR成員早前齊捧拉闊音樂會，惟獨他未有出席，Ian表示因當晚工作到好夜，自言恨睇現場騷，事後亦有問AK（Anson Kong）騷上情況。至於當晚姜濤唱他的歌《DWBF》，Ian說：「好開心佢唱，一早同我講咗，佢唱得好好，睇過佢排舞同我好唔同，佢跳得好好，開心佢鍾意我首歌。（下次唱番佢首歌？）傾繄，或者喺12月演唱會唱。」

對於網傳「名校家長」反對他們12月開騷，現在演唱會更宣布加場，Ian表示明白家長立場，以前細過父母都會叫他少打波，因為緊張他學業：「希望做到令父母覺得子女唔係浪費時間去追星，自己做好榜樣，畀年青人知道點樣努力去追夢，呢方面啟發佢哋。」但他見炒黃牛票出現表示不開心及心痛，希望演唱會能有網上直播，令更多支持他的人可以看到，他呼籲大家不要支持買黃牛票，否則令炒風愈來愈嚴重。