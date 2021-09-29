【簡潔生活學】收納個案：幼稚園老師的心病

每一個收纳個案，背後也有故事，作為收納師，某程度上也是個心理醫生，為客戶作心理輔導，聆聽他們的需要，找出問題所在，然後好好解決。

今次的客戶，是一位大約50歲，在幼稚園工作的媽媽，兩位兒子分別21歲和18歲，和丈夫關係出了問題，分房生活而令問題加深。收納師其中一堂課是希望我們先由溝通開始，了解客戶需要，明白人與物之間的關係，才能令客戶安心放下和持續收納；而每個收納個案也是我作為心理學碩士課堂的一個參考。

說回個案，今次客戶的房間最多的物品是衣物和書籍，還有海量文具，書籍有差不多300本，隨處擺放，單單是沒有書寫過的記事簿，超過100本，原子筆差不多有500支。本身有收納障礙，在學校的辦公室，情況也是非常凌亂，上司也會忍不住幫忙整理。據了解，戶主朋友曾經在兩個月前幫忙收拾房間，但亦很快打回原狀。所以今次她想收納師協助，由於沒有收納箱，戶主亦不太願意捨棄雜物，和客戶細談之下，發覺她因為婚姻問題而令自己陷入黑洞，提不起勁去做任何事，更遑論收納。

我先依照收納理論，詢問她想擁有一個甚麼樣的生活空間及整理效果，她說希望去舊迎新，有一個舒適的家，可以真正休息。我先告訴她，那些沒有用過的筆記簿和文具可以安排賣給相熟的二手店，衣物也可以重新審視一下是否仍能穿得上，如果已經過時又或者不合身，也可以轉贈或賣給二手衣服店。另外，也有上門回收的二手書店，希望她明白清理部分雜物後，才有足夠空間真正休息，而且賣給二手店的金額，也可作添購一些收納用品。

家居環境首先要清潔，身心才能健康，而且斷捨離的物品，並不是棄置到垃圾站，而是轉贈或者賣給有緣人，令物件可繼續使用，某程度上是物件增值，而並非貶值。她聽過有關建議亦非常配合，把物品認真處理。

作為收納師，除了教授整理收納的技巧外，也十分重視客戶的需要，而售後服務同樣重要，我們向客戶承諾如有任何問題，可隨時聯絡並不另收費，其實收納服務，亦是一種幫助他人的途徑，讓他/她們重拾心情，把埋藏心底的問題，好好解決。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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