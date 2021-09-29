自爆多次被舊公司逼整容　楊洛婷拒妥協遭雪藏

樂隊Dear Jane日前舉行5場紅館演唱會，主音黃天翱（Tim）老婆楊洛婷就撐到底，而佢都喺社交網寫千字文分享入行以來嘅高低起跌及經歷。身為2003年港姐亞軍嘅佢，突然自爆曾被舊公司逼去整容：「曾經有一段時間，我被舊公司不斷無理咁逼我去整容，因為我唔肯妥協、唔肯就犯，所以就被人無情咁『掟入雪櫃』，結果我冇工作冇收入。當時我老公就好型咁同我講😎，佢會用佢嘅所有能力去照顧我。的而且確，我老公絕對有履行佢對我嘅承諾，而幸運嘅係，我精彩嘅主持生涯亦隨即展開。呢個就係我哋❤️愛情故事嘅開始。」

佢直言雖然好相信老公及Dear Jane，但喺樂隊經歷低潮時，曾勸過Tim面對現實，甚至轉行：「依家諗番，我好慶幸佢當時冇聽我講，我真係好佩服佢哋對理想嘅堅持同毅力！」而以往佢都會求神拜佛，努力叫身邊所有朋友買飛支持Dear Jane，但今次撞正佢坐月，竟然反過來大家叫佢幫手買飛：「連一啲素未謀面嘅人，好似餐廳侍應、幫我整電話嘅師傅等等，都一一走來搵我買飛（我即使再忙都出盡全力幫手答謝大家），我真心為Dear Jane感到無比嘅光榮同驕傲！」