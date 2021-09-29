Jeffrey狂操晒緊實Body！Edan自嘲冇得比　唔敢諗新人獎

人氣男團MIRROR 成員呂爵安（Edan）今日（29日）與小鮮肉魏浚笙（Jeffrey）一同出席在尖沙咀舉行的活動，吸引大批粉絲到場，活動期間不時有男粉大聲呼喚Edan，Edan 表示沒有深究和留意是否多了男粉，只說：「的確係有男粉鍾意我哋才藝，證明唔止得個殼。」又講笑Jeffrey更多男粉支持，Jeffrey表示無論男女粉絲支持都開心。

2人正趕拍ViuTV新劇《I.SWIM》，預計拍到11月下旬，現場見Jeffrey身形變得結實，十分大隻，他表示本身肥底，為操練大隻，現在一星期做5日健身，Edan扮呷醋：「淨係佢大隻？不過佢係好大隻，應該有42吋胸肌，我都有大隻咗，但同佢冇得比。」Edan亦有留意Anson Lo（盧瀚霆）近日的騷肌內褲廣告，忍不住讚：「嘩！好大隻，好犀利。」自謙冇得鬥，數到團中大隻仔，Stanley是最大件頭、Alton屬鋼條型，笑指現在Jeffrey與Stanley有得揮。

Edan表示拍游水戲頗辛苦，經常拍到凌晨及浸在水中，十分疲累，Jeffrey亦說浸水浸到頭痛。對有傳MIRROR歌疑遭港台抵制離奇被消失，流行榜20位不入，Edan說：「有睇到有關報道，覺得冇可能，大家對音樂品味唔同，自己盡力做好自己鍾意嘅歌最緊要。（對新人獎有冇信心？）唔好諗太多。」並透露下月將推第3首新歌，出新歌不會為攞獎。講到早前其美國「爵屎」（Edan粉絲䁥稱）為他大規模應援造勢，Edan感到意想不到，大讚粉絲有心，希望疫情過後可以到外地跟粉絲見面。