NOW　華麗版海上娛樂城

商品設計講求新意，作為奢侈品的遊艇更不在話下，難怪不少世界知名的遊艇品牌都樂於跟新進設計師合作，希望研發出突破傳統的新型號，領導時尚。像先後跟著名遊艇品牌Oceanco及Lürssen合作的新進設計師Nicolò Piredda，曾於2018年獲得年度青年設計師殊榮，實力備受肯定，其自家創立的品牌於今年推出了兩款全新概念遊艇，其中船長110米的「NOW」更像一座華麗的海上娛樂城！

設計富未來感

「NOW」是超級遊艇設計公司Piredda & Partners首個船長達110米的遊艇設計方案，亦是該公司創辦人兼創意總監Nicolò Piredda的得意之作。據悉，在功能放首位的大前提下，「NOW」的外觀與別不同，闊15.6米的橫樑、連接三層甲板的開放式上層建築，加上以大面積的玻璃窗覆蓋，呈現出流暢的運動線條與型格輪廓，很有未來感。

落地玻璃覆蓋

船內布局方面，「NOW」有一間連接私人甲板的主人套房、4間貴賓套房（設於上層甲板）、4間客房（設於下層甲板）及船員房，可容納18位客人及41位船員。Piredda & Partners室內設計主管Federico Lo Giudice指出，「NOW」的室內設計力求精緻，選用世界各地的優質物料來布置；與此同時，大量採用落地玻璃窗，為室內引入自然光，並以舒適的淺色系為主調，營出開揚的空間感。

娛樂設施齊全

娛樂設施方面，「NOW」可謂應有盡有，包括一個面積75平方米的劇院（亦可作為演奏廳）、一個帶有露台的全景拱廊、一個可當作籃球場的直升機停機坪、一個「派對甲板」，以及一個上方帶有瀑布的無邊際泳池（Inflnity Pool）。另外，船上有一個雙層設計的大廳，內裏設有前台及演奏區，兩邊是落地玻璃窗，布置具氣派。

規格表

船長：110米

船寬：15.56米

吃水：4.1米

總噸位：4,135GT