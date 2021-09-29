百老滙「隨身拍隨心拍」相機展銷優惠　人人做YouTuber

【營業資訊】2021年即將踏入最後季度，適逢第2輪消費券將於10月1日派發，係時候去購物好好獎勵自己，入手電子產品就是最佳選擇！百老滙將於9月30日起，一連4天於德福廣場舉行「隨身拍‧隨心拍」相機展銷會，屆時有一系列拍攝神器、相機任你試玩，更有多款新產品供率先體驗。此外，展銷會更提供獨家限定優惠，包括Fujifilm指定型號相機低至55折﹑Nikon Z 6系列無反相機6折等，購買指定型號相機更可額外獲得64GB或128GB記憶卡一張。一連串精彩優惠，相機迷一定不能錯過！

相機手機Trade-in服務

是次相機展銷會除了有多重購物優惠，還有舊機換新機Trade-in服務。若果大家有舊款相機或手機想更換，可以帶同前往展銷會，利用Trade-in服務以舊機換取金錢，再用於展銷會購買心儀產品。以Trade-in形式購買新品不會造成浪費之餘，更能為你節省金錢，一舉多得。

使用消費券支付方便

展銷會適逢第2輪消費券派發，大家可使用4大支付平台的消費券於展銷會購物，方便又快捷，更可即場下載八達通或WeChat Pay折扣優惠券，抵上加抵！此外，9月30日晚上8時百老滙Facebook將舉行直播，除了率先披露展銷會會場優惠外，更可於直播期間聯絡店員留貨，預定限量優惠貨品予觀眾，更可參與遊戲有機會贏取FEIYU AK2000三軸穩定雲台，萬勿錯過！

百老滙「隨身拍．隨心拍」相機展銷會

日期：9月30日至10月3日

時間：上午11點至晚上9點

地點：九龍灣德福廣場1期地下中央廣場

百老滙分店地址查詢熱線：3144 1889