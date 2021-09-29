盧慧敏自爆唔係Ian No.1：係倒數No.1

Super Girls成員李靜儀（Heidi）及混血索模盧慧敏（Amy Lo）出席品牌活動，Heidi表示已大半年未有出席公開活動，之前就拍電影《假冒女團》，與人氣男團MIRROR成員Anson Lo合作，眾人又合唱主題曲。Heidi大爆與Ian拍拖的Amy十分甜蜜開心，問到她現時可有拍拖？她表示沒有。問到Anson Lo可符合她擇偶條件？她笑言：「佢好charm，鍾意跳舞叻嘅人，不過我都唔講咁多啦，佢有好多fans。」

講到今日與男友Ian分頭行事出活動，Amy表示：「大家都期待我哋會唔會再情侶檔，不過依家就各自各出席活動先，因為我哋出席唔同品牌。」講到Ian出席汽車活動時表示首位會接載的乘客是隊友Anson Kong，問到不是自己可會不開心？Amy笑言：「唔介意，佢哋係車友。（你唔係No.1？）我係倒數No.1，哈哈，我唔介意，我做fashion都未必聯想到佢。」

另外，講到Amy即將生日，問到可會與男友慶祝？她說：「我會同屋企人慶祝，因為上年拍劇太忙，之後都冇同屋企人補祝。（咁Ian有咩表示？）未呀，太快啦。（佢會唔會畀驚喜你？）少啲，我哋都係簡單嘅人。」