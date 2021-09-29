Snoopy打棒球！限量模型趕絕贋品

潮流玩具有價有市，同時盜版與高A貨愈來愈猖獗，為此本地潮玩單位AllRightsReserved（ARR）最近成立創意藏品交易平台FWENCLUB，旨在透過區塊鏈技術，提升原創作品的認證，帶來更佳的正貨保障，杜絕贋品。最近平台的頭炮作品「Chill」 as Snoopy 2021棒球造型限量1:1原大模型面世，並將於香港時間9月30日上午11時於FWENCLUB正式接受訂購。

作品屬「Chill」 as Snoopy繼2018後第2枚原大模型，由66cm高的Spoopy及26cm高的Woodstock搪膠模型組成，兩個角色化身棒球員，既代表了作者Charles M. Schulz對棒球的熱愛，也寓意堅持到底的體育精神。全球限量1,000枚的它，每枚腳底均印有編號，並附有NFC獨立認證、數碼認證權及正版認證，成功訂購的朋友11月起就會收到貨。

同場加映：下田光新作抽選中

日本當代藝術家下田光的Lonely Hero近年深受收藏家歡迎，藝術平台APPortfolio最近再與大師合作推出「Light Up! Lonely Hero and Obake」模型，設有藍、果凍紫及光致變色3個款式，當中光致變色限量38枚，絕對激罕。作品即日至10月1日早上11時於APPortfolio官網接受抽選，中籤者將於10月8日之前收到確認信。