黎諾懿被俏護士埋身　李佳芯賣萌搶Fo

由無綫人氣節目《學是學非》幕後班底用心打造的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》，將於9月30日（周四）播出，集合健康資訊及輕鬆趣味元素於一身的《醫醫》，由黎諾懿及楊潮凱擔任主持，無綫新進小花何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士，其中護理系畢業的何沛珈曾任職護士，故在節目中擔任護士小幫手事半功倍；而陳嘉慧則曾於日本留學，故以日系護士造型亮相分外入型入格。至於黎諾懿與潮凱則全程負責鬥嘴，為節目增添不少生氣。

為了讓觀眾掌握準確的最新健康資訊，《醫醫》邀請了大量專業人士，包括不同專科的西醫、註冊中醫師以及專業營養師，給予大家有信心保證的健康重要資訊、食療以及小貼士，並透過動作題、輕鬆有趣短片及玩遊戲等不同方式，務求以更生活化的角度讓觀眾對相關資訊更易了解。

而首集《醫醫》，將解構流行都市病「痛風」，參與錄影嘉賓則有陸永、C君以及李佳芯（Ali）。由於嘉賓人數是單數，加上陸永與Ali在拍劇期間已培養了一定程度默契，C君最終只能「孤軍」孖住小護士陳嘉慧作戰。雖然如此，搞笑的C君全程「輸陣唔輸人」，並發揮其3寸不爛之舌與陸永爭拗到底，單是口舌之戰已甚具娛樂性！而首集勝負關鍵則落在Ali身上，玩得投入的她全程大派表情包，又數度忘形做出可愛動作，並展示了女神式揈馬尾，難怪如此備受觀眾喜愛。