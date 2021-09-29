本日日本：Resort頂樓玩Glamping　飽覽明石海峽大橋

一般的Glamping設施都設於郊外地方，最近日本淡路島岩屋地區卻有一個驚喜的選擇。位於Beachside Resort「MOON JELLY」頂樓上，剛推出了名為「AWAJI GLAMPING BEACH VILLA SAZANAMI」的Glamping設施。這個聲稱係日本首個位於屋頂的圓頂型Glamping設施，賣點係住客可以盡情眺望淡路島的藍天碧海及明石海峽大橋，而且更係一日只招待一組客人，擁有極高的私隱度。

由於設施所處的3樓入口設有智能門鎖，住客可以放心使用專屬衞浴設備，舒適度跟酒店客房相比可謂亳不遜色。另外提供先進的非接觸式​Check-in與Check-out，這樣就可以享有更安心的住宿體驗。餐飲方面，可預約BBQ，又或到Resort 2樓的江戶前壽司及1樓的意大利餐廳，加上附近也有不少餐廳供選擇，保證大飽口福。一場來到，也別錯過這裏的香蕉船或水上電單車等水上活動，讓人盡興而返。費用每晚116,000日圓起（約HK$8,120）。

AWAJI GLAMPING BEACH VILLA SAZANAMI

地址：兵庫縣淡路市岩屋1871番地MOON JELLY AWAJI RESORT ROOFTOP

費用：每晚116,000日圓起（約HK$8,120，最多可8人入住）