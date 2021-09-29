唔敢同真人拍　ANSONBEAN轉玩女友視角滿足粉絲

近期電影、電視兩忙的人氣王ANSONBEAN，第二首主打歌《you made my day》登場，如願以償與同門師兄Jay（馮允謙）合作，獲對方度身訂造冧女情歌，ANSONBEAN表示：「好多謝Jay寫咗首咁好聽嘅歌，聽Demo嘅時候已經覺得好舒服、好Chill、令人好享受，但我曾經擔心會唔會好難唱呢？怕掌握唔到，但經過一段時間嘅練習，加上監製慢慢訓練我嘅技巧，終於錄製完成呢首歌。」

加入樂壇首支冧女情歌，他除落足心機獻唱，更希望將這首新歌送給「豆粉」（Fans），他說：「我嘅Fan Club剛好成立一周年，我希望用《you made my day》呢首歌，送畀過去一年一直支持我嘅『豆粉』。」新歌已在網上平台首播，為感謝Fans支持，在MV首播前於社交網站跟「豆粉」打招呼，但因為家中開Live的燈照明壞了，其他位置光線亦不足，只好走到屋企後樓梯開Live，還搞笑地坐在一個盛放着大堆廁紙的紙箱上。播完MV後他再折返家中繼續Live，今次他利用已壞掉的雪櫃內的燈作照明，相當搞笑。

新歌MV一改傳統情歌拍攝手法，亦沒有女主角，雖然可以令怕醜仔鬆一口氣，但卻要面對另一個難題，他指：「個MV拍咗兩日，係講我帶住女朋友去勻好多唔同嘅拍拖勝地，包括中環摩天輪、旋轉木馬、大坑、觀塘海濱以及赤柱聖士提反灣，但個MV冇女主角，係用女友視角去拍攝，我要幻想身邊有一個人，再應導演要求做一啲好sweet好開心嘅表情，拖手嘅鏡頭都要借女工作人員隻手去拍攝，係有啲難度。」

當ANSONBEAN去到嘉年華，除玩了多個攤位遊戲，更挑戰可以讓天下男友大顯身手的夾公仔機，可惜卻無功而回，尾站睇日落，導演更心思地在沙灘搭建小帳篷，營造浪漫氣氛。而部分場景則改到屋內拍攝，扮作是他與「女友」的小天地，在家中穿上緊身背心，大Show健碩身形，還有一連串「女友視角」的冧女動作，令每個畫面充斥無限幻想空間，他說：「個MV畀機會我試咗好多唔同嘅嘢，同埋導演好細心，開拍前問定我鍾意食乜、飲乜、鍾意咩布置，例如屋企嗰幕，準備咗整藍莓芝士蛋糕嘅材料畀我，因為我鍾意食，又準備咗我最愛嘅凍檸茶，令MV嘅內容可以貼近我嘅喜好。」