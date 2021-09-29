車仔球星助陣　《FIFA 22》售前派對送遊戲

《FIFA 22》採用次世代HyperMotion技術，帶來沉浸感極強的足球遊戲體驗。售價：約HK$470起

足球大作《FIFA 22》將於10月1日，同步登陸PlayStation 5、Xbox Series X/S、PlayStation 4、Xbox One，以及在PC平台的Origin與Steam上推出。為隆重其事開發商EA SPORTS特別於香港時間9月30日星期四舉辦Facebook線上發售派對，屆時不但有世界級歌手兼作曲家Rich Brian作音樂演出，車路士明星後衞Thiago Silva仲會即場展示他的《FIFA 22》打機技巧。

睇Show之餘，當日參加活動中公布之競賽的粉絲還有機會贏得PS5主機（共4台）、車路士簽名球衣及《FIFA 22》終極版遊戲。活動將於當晚7時舉行，有興趣到時可進入以下網址！

同場加映：Kerbal登陸次世代平台

太空飛行模擬遊戲《Kerbal Space Program：Enhanced Edition》現已登陸PS 5及Xbox Series X/S平台。受益於硬體提升，新版帶來多個改進，包括允許解析度升級、改進畫面更新率、更高級着色器及更好的紋理等。此版本也為滑鼠與鍵盤組合提供全面支援。