林依晨有喜！柯震東嘆冇得「造人」得個恨字

被喻為台灣「零負評女星」的林依晨有喜，令不少人戥她開心，而她近年為了備孕推掉不少戲約，更鮮有於幕前出現，如今她傳來喜訊，曾跟她合作合作電影《打噴嚏》的柯震東，今日（29日）於台灣出席新片《鱷魚》宣傳活動時，坦言來不及傳訊息，但祝福她創造一個「很完美」的Baby。柯震東表示看到對方懷孕的消息時，自己要出門工作，更笑指對方現時林依晨的Message應該爆滿，故遲一點才會傳訊息祝賀，他更指因為林依晨和她的老公都很「完美」，相信小孩子都是一樣。被問到會否也有生小朋友的念頭？他說:「我一直都說我很想要有小孩，但一直沒有遇到。」

楊謹華為生B睇盡中西醫

到林依晨好姊妹楊謹華今日（29日）於台灣出席代言活動時，她表示跟大家知道的時間都是差不多，但很替對方開心，更坦言心想：「終於該來的還是會來！」而43歲的她與石油設備供應商老公Ben結婚近3年，坦言一直努力備孕，被問是否有嘗試過人工受孕，她未正面回應，只謂中西醫都看過：「我現在能夠試的都會試，能做我都會做，該吃都有吃，我不想漏了甚麼沒有做之後可能會後悔。」