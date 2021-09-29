Tyson Yoshi孖Jeffrey「偷食」　力追女神Hazel

人氣型男魏浚笙（Jeffrey）及獨立音樂人Tyson Yoshi擔任形象大使拍攝食肆宣傳片，兩人為追求網絡女神林熙彤（Hazel），在網上尋求美食為奪芳心，兩人自拍「食好西」相上載網上為博紅顏一笑。

兩位男神雖然為工作而努力控制飲食、辛苦操練，不過今次就可以奉旨大破食戒，Tyson Yoshi當時正忙準備剛完成的音樂會，他說：「向來都很喜歡相約朋友，之前為了積極準備音樂會，都需要節食保持好狀態，所以今次拍攝很開心，趁這次機會可以大吃大喝，漢堡包、蛋糕、日本菜，我都很喜歡，但吃完又要努力做運動去準備為新歌拍攝MV了！」

至於正在為拍攝ViuTV電視劇《i.SWIM》操至手瓜起𦟌的Jeffrey也豁出去吃到盡，他說：「因為劇集是講述游水的，為了展示最弗的身形，真是要不停的操練，同時都會好好控制飲食，我很久沒有吃得這麼豐富了，吃完才繼續努力操練吧！哈哈。」

今次超級甜美可人的女主角找來了Hazel，她出道時間短短已有近7萬followers，工作中能夠被周旋於男神之間，Hazel內心也甜絲絲，她說：「佢兩個都是極受歡迎的男神，拍攝時更有機會吃到美味的食物，當時我剛巧餓着肚子，吃了新加坡菜，感覺真是太幸福了！我平時最愛吃甜品，因為吃過甜品便有開心的感覺。」