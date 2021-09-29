青科真希　貓目巨乳居酒妹

青科真希擁有一雙貓目，故被歸類為動物系女優。（互聯網）

唔少人都鍾意去日本居酒屋，一邊飲酒一邊吃特色小菜，享受輕鬆氣氛。早年日本有雜誌亦搞咗間屋酒屋，除咗經常邀請寫真女優落場娛賓外，亦發掘咗一位E奶寫真女優，佢就係青科真希喇！

天然冇添加

日本寫真界有好多被歸類為動物系女優，因為佢哋嘅樣子散發出一股猶如可愛小動物般嘅氣息，十分惹人憐愛，當中最具人氣嘅動物系女優就係青山光同和地司兩位貓目大波妹，而除咗佢哋之外近期仲多一位貓目妹成員，就係今日同大家見面嘅青科真希喇。

今年24歲嘅真希眼大大精靈有神，笑起上嚟帶幾分甜美可愛，相當討人歡喜，而且身材凹凸有致，美股又圓又翹，上圍更有一對分量十足嘅天然E奶，加埋肌膚嫩白又細滑，令呢副胴體更加吸睛！雖然佢冇青山光同和地司兩位師姐嘅Cup數咁勁爆，但係亦不失吸引力。

侍應變冠軍

入行前，佢做過美容院職員同居酒屋女侍應，而所工作嘅居酒屋更係非一般，因為店名叫做「周Play酒場」，係由雜誌《Weekly Playboy》經營，店內除咗提供一般居酒屋嘅服務，最大嘅賣點就係經常請來寫真妹性感登場，亦因為咁，身材出眾嘅真希被睇中，後來更獲邀拍攝水着寫真展露誘人身段，更加喺選美活動「2019 Miss Young小姐」奪得冠軍寶座添！

最近真希除咗繼續拍寫真，仲有機會演出電視劇《人生いろいろ》，而早前佢喺訪問中曾經表示，今年嘅最大願望就係做演員，今次終於得償所願，真係值得恭喜呀！

青科真希會喺社交網分享好多寫真照，令人大飽眼福，同時亦會分享個人生活點滴，如果大家想了解阿妹多啲，就要Click入去睇睇喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-23-35