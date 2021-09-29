出道22周年︱容祖兒處女執導拍MV　剖白感情世界

天后容祖兒趁出道22周年別具意義的紀念日，乘勢推出全新廣東話作品《不配》，歌曲記錄成長的真實情感，詮釋了一段感情從淺到深，再到分道揚鑣的無奈至釋懷的抽絲剝繭。為了完整和深刻的表達旋律優美，更首次親自操刀執導MV。她說：「一切都係嚟自我對呢首歌嘅感情，好喜歡呢首歌嗰種無奈同埋成長嘅智慧，所以我喺度諗，要搵一個好明白我對呢首歌嘅感情嘅人，其實都比較難，與其係咁，不如我自己做番導演，去令到呢首歌有個喺我腦海裏面嘅影像出嚟。」

不過她坦言面對不少難題：「以前被拍，但今次係發出指令，話畀攝影師、舞者知道呢個動作同歌詞嘅關係、點樣呈現出嚟。又要攞唔同嘅鏡頭去捕捉唔同嘅角度，14、24、30、50，要記住呢啲鏡頭嘅距離同作用，對我嚟講都係一啲難度。」

雖說是「處女」執導，不過原來她首次「執導」是20年前請得男神吳彥祖任男主角：「啱啱有歌迷畀我睇，嗰陣時參加電台活動，拍咗一首叫《何苦》嘅歌，不過係比較玩票形式，今次係認真嘅一次。與其話執導，不如話我用多個身份將呢首歌想表達嘅情緒完整咁呈現出嚟，令聽眾、樂迷更加明白我想唱啲乜嘢。」

首次擔任導演，為了令過程更加流暢，選擇男女主角以現代舞的方式去完成這一次關於遺憾之美的表達：「全部都好優美，因為每個動作其實都係根據番歌詞的起承轉合，同埋嗰種好努力但最後都無奈要放低，嗰個感情我都覺得好動人。」

而讓故事意境的藝術美感能提升到另一個緯度，MV採用LED環幕拍攝，建造出一個寒冷凜冽的極地世界，她說：「氣氛上係令到我覺得好震撼！喺一個極寒、極嚴峻嘅環境裏面，兩個人靠住對方的體溫互相取暖、去畀大家嘅愛，呢一份感覺我覺得好配合呢首歌。大家都曾經好努力去令到呢一份感情行落去，但就係因為大家努力過，所以更加唔捨得。」

問到歌曲是否自己的親身經歷，她表示：「你話冇經歷過都好難說服到自己，我相信一百個人聽呢首歌都有一百種對號入座的方法。愛情更多嘅唔係同唔同到對方行到去最後，其實係令對方成長，更加清楚自己係一個需要啲乜嘢嘅人。雖然唔能夠一齊，但係可以互相祝福，希望大家仍然活得快樂，我覺得係一個成熟嘅相處。」

入行22年，祖兒亦感觸甚深：「真係一件唔容易嘅事，喺呢22年入面繼續遵守自己諾言、繼續成長，好多謝身邊每一個去幫助我嘅人、我嘅歌迷、我屋企人。所以我成日都會覺得用自己嘅作品去代替自己想講嘅所有說話，希望將來每一日都可以比之前每一日進步，繼續做好啲自己，希望鍾意聽我唱歌嘅人仍然聽到我好用心演繹每一首歌。」